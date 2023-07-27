Общество

вчера, 23:59

В районе Тракторного отключат холодную воду

59
#отключения
В районе Тракторного отключат холодную воду

А в районах Новолипецка и поселка Силикатного 27 июля давление воды при подаче будет снижено. Причина – плановые ремонтные работы, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 1, 3 по улице Октябрьской – цистерна с водой будет находиться возле дома № 1.
 
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в зданиях №№ 66б, 66/7 по улице Советской. Воду подвезут по адресу: улица Советская, 66. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Тракторного: домах №№ 5, 14, 16а, 26 по улице 3 Сентября, № 15 по улице Герцена, №№ 1, 15 по улице Флерова, №№ 14, 16 по улице Никитина, №№ 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 по улице 30 лет ВЛКСМ, №№ 35; 35а, 35б, 35г вл.5 по улице Волгоградской, №№ 2а, 8, 10 по улице Чехова, в частном секторе улиц Воронежской, Чехова, 3 Сентября. Подвоз воды будет организован по адресу: улица 3 Сентября, 5.
Кроме того, 27 июля в связи с проведением ремонтных работ на ВНС-1 по адресу: улица Салтыкова-Щедрина - временно, с 08:00 и до окончания производства работ, будет снижено давление воды потребителям района НЛМК и поселка Силикатного. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

59
#отключения

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