Происшествия

сегодня, 10:40

Два автомобиля врезались в столбы, два — перевернулись

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#авария #ДТП
Два автомобиля врезались в столбы, два — перевернулись

За сутки на дорогах области пострадали шесть человек, среди них двое детей.

25 июля, по данным УГИБДД, на дорогах области два автомобиля врезались в световые опоры, а еще два — перевернулись. 

Первая такая авария произошла вчера ночью в Задонском районе на трассе «Дон»: в световую опору врезался автомобиль «Лада-Ларгус» 44-летнего водителя. В аварии получили травмы пассажиры «Лады» 9-летний мальчик и 7-летняя девочка. Оба доставлены в областную детскую больницу

Днем в Липецке на улице Студеновской врезался в столб «Хендай Солярис» под управлением 36-летнего водителя. Мужчина госпитализирован. 

В Лебедянском районе на дороге Лебедянь-Большой Верх-Яблонево перевернулся «ВАЗ-211440», которым управляла 24-летняя девушка. Ей потребовалась медицинская помощь.

Вечером еще один автомобиль, «ВАЗ-21013», перевернулся в селе Верхний Телелюй Грязинского района. 68-летний водитель госпитализирован.

Тройная авария произошла вчера рано утром на дороге Грязи-Коробовка: столкнулись «БМВ» под управлением 32-летнего водителя, «Шевроле-Лачети под управлением 34-летней женщины и «ВАЗ-21102» 41-летнего водителя. В аварии пострадала водитель «Шевроле».

Причиной аварии автоинспекторы называют нарушение скоростного режима водителем «БМВ». 

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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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