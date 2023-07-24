Липчанин забил гол за ЦСКА, его примеру последовали другие «экс-сталевары»

Сезон в российском футболе стартовал с голов игроков, имеющих отношение к Липецку, в главных лигах страны – РПЛ и первом дивизионе.

Самый статусный гол минувшего уикэнда забил 32-летний нападающий ЦСКА Антон Заболотный. Уроженец Липецка отыграл полный матч в Екатеринбурге против «Урала», а на 62-й минуте подкараулил мяч на линии вратарской и стал автором первого гола армейцев в чемпионате. Правда, этот мяч не помог армейцам избежать поражения со счетом – 1:2.

Заболотный забивал уже после того, как ворота Игоря Акинфеева поразили Тимур Аюпов на 21-й минуте и хорват Дэниел Мишкин с пенальти на 54-й. Всё могло бы быть иначе, если бы Заболотный использовал роскошный момент в первом тайме, когда с нескольких метров головой не попал в ворота. В итоге – первое поражение ЦСКА от «шмелей» за 25 матчей!

А в первой лиге отличились двое наших. 28-летний центральный защитник Олег Кожемякин забил уже в своём втором матче за «СКА-Хабаровск».

Уже на 14-й минуте домашней игры с дебютантами из «Тюмени» после розыгрыша углового Олег с близкого расстояния вколотил мяч в сетку. Снаряд ударился в землю перед вратарём, не оставив ему никаких шансов и отскочил в ворота. Этот гол определил ход игры. Хабаровчане уверенно контролировали поединок и в любом случае довели бы его до победы.



За 3 минуту до финального свистка был забит, пожалуй, самый курьёзный гол нового российского сезона: защитник отбросил мяч вратарю тюменцев Егору Любакову, который… не попал по мячу. В итоге форвард хозяев Саид Алиев убежал к пустым воротам и установил окончательный счёт – 2:0.



Кожемякин выступал в «Металлурге» в 2014-17 гг. – 78 матчей, 5 голов, причём футболистом стал именно в Липецке. Приехал в нашу команду из любительского чемпионата Москвы, а после ухода стал интересен клубам ФПЛ и РПЛ. Отыграл два сезона в Премьер-Лиге: 2020/21 – за волгоградский «Ротор» и прошлый-2022/23 за столичное «Торпедо». Летом перебрался на Дальний Восток.

Наконец, недавний кумир липецкой «торсиды» Владлен Бабаев помог саратовскому «Соколу» одержать первую победу после возвращения в первую лигу/ФНЛ. За три минуты до конца домашнего матча с ярославским «Шинником» волжане организовали быструю атаку и забили третий гол – Бабаев не промахнулся с близкого расстояния. В компенсированное время «шины» сумели отыграть один мяч, но общий счёт – 3:2 в пользу «соколов».



Кстати, фирменное празднование Бабаевым гола – широкие взмахи руками, изображающие полёт птицы, органичнее всего смотрятся именно в «Соколе», в который 26-летний полузащитник перешёл летом из «КАМАЗа». Любопытно, что до этого Бабаев играл заметную роль в своих командах, отдавал голевые передачи, а вот забить не мог почти гол – с лета-2022 в течение 28 матчей. Будем надеться, что теперь его прорвёт.

За «Металлург» Бабаев провёл 40 матчей в сезоне-2020/21 и весной-2022, забил 15 голов, сделал 4 ассиста. Был одним из главных творцов выхода команды в ФНЛ в 2021 году.



На фото ФК "Урал" Антон Заболотный (в белой форме) борется за мяч

