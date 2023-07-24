Депутат Алексей Харин: «Приоритетная задача — обеспечить энергетическую безопасность округа»

В округ депутата входят сразу четыре микрорайона в Юго-Западном спальном районе города. Два их них обычные номерные — 28-й и 29-й, два — именные: «Победа» и «Европейский». Специфика двух последних — активно продолжающаяся застройка.

«Фишка» округа Алексея Харина — единственный в Липецке парк внутри жилого массива «Европейский» с тем же названием.— Это прецедент для нашего города, когда в не до конца застроенном микрорайоне уже появилась инфраструктура для отдыха, для занятий спортом. «Европейский», по факту, первый реализованный в Липецке проект комплексного развития территории, парк в котором — один общий двор для всех. Но эта концепция могла бы и не выстрелить, если бы не губернатор Игорь Артамонов и мэр Евгения Уваркина, которые не только дали на парк деньги, но и курировали его строительство, — говорит Алексей Харин.Парк «Европейский» стал сердцем не только этого микрорайона. Вечерами тут полным-полно отдыхающих из соседних районов. Он стал таким же востребованным общественным пространством, как и парк Молодежный. Дополнительную прелесть этому месту придает и стадион, который для непосвященного кажется единым целым с парком, но по факту — самостоятельный объект. А уже «фишкой» стадиона, где есть беговые дорожки, футбольное поле и зона воркаута, стал теннисный корт, где разве только ночью не идет игра. Это — одно из нескольких мест в городе, где можно побегать с большой ракеткой.Алексей Харин благодарен губернатору еще и за то, что его усилиями в «Европейском» появился девелопер, который за свой счет достроил несколько многоэтажек, тем самым решив проблему обманутых дольщиков прежним застройщиком. В свою очередь, жителям района повезло с депутатом: экс-директор по энергетическим рынкам ПАО «НЛМК», а сейчас генеральный директор ЛЭСКа и «НовитЭна», принял самое непосредственное участие в решении еще одной проблемы избирателей, их энергетической безопасности.— Прежний застройщик запитал микрорайон всего через один кабель. Это приводило к частым аварийным отключениям, которые длились и день, и больше. Никто не брал на себя ответственность, все перекладывали проблему друг на друга. Говорю как специалист — после крупного аварийного отключения в конце января этого года район мог бы остаться без электроснабжения надолго. В итоге лишь при посредничестве областного управления энергетики и тарифов нашли выход из сложившейся ситуации. Мы восстановили проектную схему электроснабжения, запитали жилье и соцобъекты по резервному кабелю, начали восстанавливать поврежденные сети внутри микрорайона, передали все энергохозяйство на эксплуатацию в «Липецкэнерго».Имеющихся энергетических мощностей теперь хватит и для нескольких новых домов, которые строят в районе, и для еще одной школы, под которую забронирован участок неподалеку от улицы Кривенкова. Рядом — новые ясли, детсады, школы, парк Молодежный, ДС «Ледовый», крытый футбольный манеж, спортивный комплекс «Олимпик»... Получается, можно почивать на лаврах?— Если депутат доволен делами в округе — его нужно менять. Людям нужен активный представитель во власти. Если у него все хорошо, то он выгорел, он должен сдать мандат другому, — отвечает на вопрос Алексей Харин.То, что совершенству нет предела, показывают своим примером в ЖК «Москва». Жители домов по улице Минской, 4б и 4б/1, стали участниками муниципальной программы «Мой двор», хотя, по факту, из своих подъездов выходят к «Европейскому» парку и к стадиону. Их проект находится уже на этапе согласования в мэрии. Такой подход депутату по душе. Эх, научить бы еще молодежь ценить сделанное, научить горожан видеть себя не арендаторами, а собственниками всего того, на что власть тратит миллиарды!Центр любого квартала для Алексея Харина — школа. Все общеобразовательные учреждения в его округе новые. Все — с бассейнами. В них во внеурочное время могут оздоравливаться все желающие. Правильно и то, что спортивные площадки у школ дотемна отданы горожанам. Вот только добраться бы до них, не испачкавшись в грязи!До недавнего времени проблемы 28-го и 29-го микрорайонов были как раз в этом: в отсутствии пешеходных связей. Эти районы застраивались хаотично. Застройщики сдавали жилье с дорожками, обрывающимися в никуда. Поэтому жители голосовали как раз за это — за возможность без приключений дойти из одной части района в другую. Так благодаря программе «Комфортная городская среда» на улицах Мистюкова и Коцаря в прошлом году появились скверы с твердым покрытием и освещением. В этом году в единое целое по этой же программе в 29-м микрорайоне «соберут» дорогу к 30-му детсаду и к 30-й школе.Депутат благодарит благотворительный фонд «Милосердие» за помощь с озеленением. Нехватка деревьев, кустарника и газонов — беда новостроек. Жители не хотят видеть свои дворы лысыми и берутся за лопаты. В пример инициативы, которую поддержали городская администрация и фонд, Алексей Харин привел жителей 35-го и 37-го домов по улице Кривенкова, активно благоустраивающих общий двор. Усердие проявляют и жители дома по улице Свиридова, 20/4. Они создали ТОС «Свои люди» и сделали свой двор самым обустроенным в «Победе». Деньгами таким неравнодушным помогает мэрия, с озеленением — фонд «Милосердие».— Акцент — на создание точек притяжения через наведение порядка во дворах. До инициированной губернатором программы «Мой двор» за средства «депутатского миллиона» в общем сразу для пяти домов дворе на углу улиц Белана и Шерстобитова появилась спортплощадку с современными уличными тренажерами. Двор вроде большой, но было трудно вписать в него и эту небольшую площадку из-за того, что застройщики хаотично проложили инженерные коммуникации. И это еще хороший двор! В 29-м микрорайоне порой невозможно вписать во двор даже лавочку без риска попасть в какую-нибудь охранную зону!Первым двором, который был сделан на 5 млн рублей по программе «Мой двор», стала общая площадка у домов по улице Шерстобитова 8,10 и по улице Мистюкова, 3. Обилие в ней малышей и детворы постарше, а также молодежи на убранном за высокое ограждение поле под баскетбол, волейбол, мини-футбол, заверяют депутата в том, что усилия городской администрации и депутата нельзя считать напрасными.