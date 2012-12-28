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Экомониторинг НЛМК — 100 камер, нейросети и круглосуточный онлайн-контроль
НЛМК Live
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НЛМК Live
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сегодня, 14:03

Экомониторинг НЛМК — 100 камер, нейросети и круглосуточный онлайн-контроль

На НЛМК провели выездное заседание общественного совета по экологии. Участникам показали, как работает система экологического видеонаблюдения.

Она включает в себя более 100 видеокамер, в том числе с искусственным интеллектом. Система охватывает все ключевые объекты предприятия. Онлайн мониторинг ведется круглосуточно — это помогает быстро фиксировать отклонения и оперативно на них реагировать.

- Следить за качеством воздуха нам помогают не только свои, но и независимые лаборатории, с государственной аккредитацией на границах комбината и в городе. Также в конце прошлого года мы установили автоматические системы мониторинга на основных источниках. Они круглосуточно измеряют эмиссию и каждые 30 минут передают данные напрямую в Росприроднадзор, - отметил директор по экологии и климату Группы НЛМК Сергей Евсеев.

Он также подробно рассказал, как работает комбинат при объявлении неблагоприятных метеоусловий. Это период туманов, слабого ветра и так называемой температурной инверсии, когда эмиссия плохо рассеивается и опускается ближе к земле. В такие дни на НЛМК действует особый режим работы, который исключает ряд технологических операций и значительно снижает воздействие на воздух.

Обсудили и реализацию программы «Чистый воздух». Сергей Евсеев, отметил, что комбинат уже реализовал 15 из 16 проектов, общей стоимостью 100 млрд рублей. Это самые крупные экологические инвестиции в регионе. В рамках программы «Чистый воздух» НЛМК провел модернизацию всех основных производств — доменного, конвертерного и агломерационного. Результаты мониторинга показали, что содержание сероводорода, пыли, диоксида серы и других приоритетных для города веществ стали ниже среднегодовых нормативов в 5-10 раз.

Итоги общественного Совета подводил его председатель Вячеслав Кандыбин. Он отметил, вклад НЛМК в экологию региона и внедрение наилучших доступных технологий в производстве, а также предложил провести областное заседание с участием всех промышленных предприятий региона для обмена опытом внедрения эффективных систем очистки воздуха.

- Мы услышали сегодня много интересных экологических наработок, которые внедряются на комбинате. Причем это не только крупные проекты, но и точечные улучшения в экологии. У НЛМК их много, например, замена рукавных фильтров в аспирационных системах на современные, с минимальной остаточной запыленностью. Поэтому я предлагаю провести форум для промышленных предприятий Липецкой области, где компании смогут обменяться опытом реализации природоохранных проектов, - отметил председатель Общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Липецкой области Вячеслав Кандыбин.
НЛМК
экология
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