Общество

37 минут назад

На трех улицах Липецка отключат холодную воду

216
#Отключения воды
На трех улицах Липецка отключат холодную воду

24 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители трех улиц, сообщили в компании.

С 09:00 до 12:00 без холодной воды останутся дома № 50 по улице Балмочных, №№ 90, 92 по улице Тельмана. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 117, 119, 149, 149а, 149б, 151, 153 по улице Московской – машина с водой будет стоять возле дома № 119.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

24 июля плановые ремонтные работы на своих сетях будет проводить «Липецкэнерго».

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 15б по улице Балмочных, №№ 5, 10 по улице Качалова, №№ 8, 8а, 10, 12, 12а по улице Нестерова, № 57 по улице Тельмана, № 1а по улице Гражданской, также обесточат улицы Водопьянова, 15-й микрорайон, СНТ «Мичурина».

216
#Отключения воды

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