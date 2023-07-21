35-летняя ельчанка несколько раз толкнула женщину-лейтенанта и обматерила полицейских

Агрессивную женщину приговорили к году лишения свободы условно.

Елецкий городской суд вынес приговор 35-летней женщине за публичное оскорбление полицейских и применение не опасного для здоровья насилия в отношении женщины-лейтенанта.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, вечером 29 января этого года в дежурную часть ОМВД России по Ельцу от подсудимой поступило сообщение о краже принадлежащих ей 150 000 рублей из дома по улице Овражной Ельца.



Когда прибыла следственно-оперативная группа для проверки полученного сообщения о происшествии, лейтенант сделала замечание заявительнице по поводу нахождения последней в состоянии алкогольного опьянения в присутствии своего годовалого ребенка.



Но в ответ пьяная женщина с силой схватила следователя руками за левое плечо, чем причинила ей боль.



Пропавшие деньги практически сразу после прибытия полицейских нашлись в коробке в комнате старшей12-летней дочери женщины. На уточняющие вопросы на счёт того, могла ли сама заявительница переложить деньги в комнату дочери и забыть об этом, мать тут же начала обвинять свою дочь. Следователь снова сделала замечание женщине, чтобы та не ругалась матом (мать стала выражаться в адрес дочери и обвинять её в краже денег). Но женщина вновь схватила следователя руками за левое плечо и с силой пыталась вытолкнуть её из помещения кухни. А затем вызвавшая полицию женщина ещё и обматерила следователя и указала на дверь.



Коллеги вступились за женщину-лейтенанта и буйной матери двоих детей было предложено проследовать в отдел полиции, на что она снова стала ругаться матом на полицейских, не конкретизируя личности каждого сотрудника.



Далее женщина выпила пиво, которое стояло на кухонном столе, накричала на ребенка и с силой оттолкнула стоящего в дверном проёме следователя.



Практически все эти действия женщины коллегами следователя фиксировались на видео. А после женщина-лейтенант обратилась в травмпункт за медицинской помощью — ей диагностировали ушиб.



В результате агрессивную ельчанку признали виновной сразу по двум статьям уголовного кодекса: по части 1 статьи 318 УК РФ и статье 319 УК РФ и назначили год лишения свободы условно.





