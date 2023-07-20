Почти три десятка улиц останутся без света

Причиной временного отключения электричества 21 июля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «Липецкэнерго».

С 09:00 до 17:00 без света останутся дома № 9 по улице Загородной, № 15б по улице Балмочных, №№ 5, 10 по улице Качалова, №№ 8, 8а, 10, 12, 12а по улице Нестерова, № 57 по улице Тельмана, № 33а по улице Асфальтной, № 29 по улице Байкальской, № 44 по улице Владимирской, №№ 18, 21 по улице Майской, №№ 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124 по улице Морской, № 20 по улице Речной, №№ 5, 19а, 20 по улице Санаторной, №№ 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1 по улице Таежной, №№ 24а, 31 по улице Тепличной, №№ 2, 26 по улице Уступной, № 3 по улице Фруктовой, №№ 2, 4, 6 по улице Качалова, №№ 1, 3 по улице Попова, № 7 по улице Мусоргского. В эти часы также обесточат улицы Воровского (частный сектор), Владивостокскую, Краснодарскую, Пензенскую, Пришкольную, Южную, 15-й Микрорайон, Водопьянова.



21 июля плановые ремонтные работы на сетях будет проводить и «РВК-Липецк».



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улицы Озерной. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.