Общество
сегодня, 16:31
Почти три десятка улиц останутся без света
Причиной временного отключения электричества 21 июля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «Липецкэнерго».
С 09:00 до 17:00 без света останутся дома № 9 по улице Загородной, № 15б по улице Балмочных, №№ 5, 10 по улице Качалова, №№ 8, 8а, 10, 12, 12а по улице Нестерова, № 57 по улице Тельмана, № 33а по улице Асфальтной, № 29 по улице Байкальской, № 44 по улице Владимирской, №№ 18, 21 по улице Майской, №№ 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124 по улице Морской, № 20 по улице Речной, №№ 5, 19а, 20 по улице Санаторной, №№ 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1 по улице Таежной, №№ 24а, 31 по улице Тепличной, №№ 2, 26 по улице Уступной, № 3 по улице Фруктовой, №№ 2, 4, 6 по улице Качалова, №№ 1, 3 по улице Попова, № 7 по улице Мусоргского. В эти часы также обесточат улицы Воровского (частный сектор), Владивостокскую, Краснодарскую, Пензенскую, Пришкольную, Южную, 15-й Микрорайон, Водопьянова.
21 июля плановые ремонтные работы на сетях будет проводить и «РВК-Липецк».
С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улицы Озерной. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
21 июля плановые ремонтные работы на сетях будет проводить и «РВК-Липецк».
С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улицы Озерной. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.