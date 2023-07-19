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Липецкого бегуна от Кубка России отделили всего 5 сотых секунды

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#Лёгкая атлетика #Игорь Ращупкин #Кристина Королёва
Липецкого бегуна от Кубка России отделили всего 5 сотых секунды

У Ращупкина «серебро», у Королёвой – «бронза» в Кубке России по лёгкий атлетике.

Липецкие легкоатлеты всё ещё входят в отечественную элиту: в Кубке России в подмосковном Жуковском на счету наших спортсменов «серебро» и «бронза».

Серебряную награду в беге на 800 метров завоевал уроженец Лебедяни Игорь Ращупкин. 26-летний земляк до последнего боролся на финише с пермяком Константином Холмогоровым, но проиграл ему пять сотых секунды. Результат Холмогорова - 1.47,64, у Ращупкина - 1.47,69.

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Ращупкин на пьедестале (крайний слева)

Позади Игоря остались три десятка атлетов, в том числе липчанин Даниил Некрасов, который занял 9-е место - 1.49,82.

До «бронзы» допрыгнула наша Кристина Королёва. 32-летняя самая прыгучая липчанка долго не знала неудачи, но дело застопорилось на высоте 189 см – все подходы оказались неудачными. 

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Королёва штурмует очередную высоту

В итоге в зачёт Кристине пошла лучшая из удачных попыток – 186 см, что стало 3-м результатом.Сильнейшие прыгуньи Наталья Спиридонова из Пскова и Мария Кочанова из Санкт-Петербурга взяли по 193 см, но Спиридонова оказалась выше по наименьшему числу попыток и завоевала главный приз.

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Кристина на пьедестале крайняя справа

Остальные липчане остались вне пьедестала почёта. Особенно обидно должно быть Софье Провоторовой, которая заняла лишь 4-е место в беге на 200 метров - 23,48. Победительница Вера Филатова из Санкт-Петербурга была на 4 десятые быстрее – 23,08.

Валерия Кучина была 5-й в метании копья – 50.59. И здесь победила спорстменка из города на Неве Элла Веденеева – 59,55.

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Валерия Кучина

Данила Долин показал 6-й результат в прыжке в высоту, с третьей попытки покорив 215 см, но это далеко до лидера российских прыжков москвича Данила Лысенко, который стал победителем с результатом 233 см.

Фото Всероссийской федерации лёгкой атлетики

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#Лёгкая атлетика #Игорь Ращупкин #Кристина Королёва

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