Происшествия

сегодня, 14:31

В липецкой школе учитель толкнула первоклассника — мальчик разбил лоб

8 1771
#школа #дети #конфликт
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В ситуации разбираются уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области и прокуратура.

В соцестях появилось обращение матери мальчика одной из школ Липецкого района.

В сообщении говорится, что ещё 19 мая учитель первого класса на уроке специально толкнула ребёнка — в этом педагог сама призналась по телефону матери.

Этот разговор мать даже записала. На аудиозаписи, в частности, слышны слова педагога: «Напишите на меня заявление, чтобы меня уволили из школы вообще. Ваш сын себя не ахти сегодня вёл, я его толкнула, а он ударился об парту».

По словам матери, ребёнок получил травму в виде рассечения лба и сотрясения мозга.

«Администрация школы выгораживает неправомерные действия учителя. Департамент образования вынес учителю в качестве наказания только выговор. Также учитель постоянно обзывала детей (вычеркнуто) — это со слов самих детей, которые приходили домой в слезах. Опасно такого учителя допускать к детям. А 7 июля родительскому комитету была дана команда морально прессовать родителей ребëнка, который пострадал», — говорится в обнародованном обращении.

Как рассказал GOROD48 уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран, об этой истории ему было известно ещё в конце мая — к уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области обратилась мать первоклассника, которая оказалась недовольна незначительным наказанием для педагога. Кроме того, с матерью так и не было поведено нормальной беседы, перед ней и ребёнком должным образом не извинились, не было оказано необходимой моральной поддержки. Также должна была быть проведена и соответствующая ситуации работа с учителем.

В свою очередь Юрий Таран обратился в прокуратуру с просьбой рассмотреть ситуацию и в комитет образования администрации Липецкого района, чтобы те провели работу с образовательной организацией.

— За три года моей работы уполномоченным по правам ребёнка в Липецкой области было несколько обращений именно по этой школе на некорректное поведение педагогов и руководства. Если у учителя сдали нервы — это одно, но если такие ситуации происходят регулярно — это совсем другое. Сейчас речь идёт только о дисциплинарном взыскании для учителя — ему объявлен выговор. Хотя, на мой взгляд, вполне может быть рассмотрен вопрос и о халатности, — отметил Юрий Таран.

— Прокуратура Липецкого района по данному факту проводит проверку, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Добавим, что под постом матери в соцсетях уже появилось множество комментариев. Образовался некий родительский чат, многие участники которого, наоборот, защищают педагога и жалуются на самого ребёнка.

«Что за бред? Мой ребёнок учится в этом классе! Я сама лично видела эту ранку на лбу, которая даже не кровила ни капли! Откуда там может взяться сотрясение мозга? Это смешно! А учительница просто очень порядочный и ответственный человек! Она очень винила себя в том, что толкнула, хотя это была абсолютная случайность, о чём говорят мой ребёнок и остальные дети, которые видели этот момент! Да и вообще, она в принципе не сможет обидеть ребёнка! От сильного волнения у неё не было другого выхода, как позвонить и сказать именно так», – говорится в одном из комментариев.

«Почему вы не написали, что ваш сын весь учебный год издевался над всем классом? Бил девочек и мальчиков, портил вещи детей? Мы не правильно поступали, что не писали жалобы на вас и вашего ребенка. Впредь такого не будет! За каждый поступок вашего ребенка мы будем писать жалобы. 7 июля учитель ничего не просила, это личная инициатива родителей, которым надоели издевательства вашего ребенка над нашими детьми», — заступаются за педагога в другом.
8 1771
#школа #дети #конфликт
3

Комментарии (8)

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О

4 минуты назад
Правильно, скоро начнём воспитателей в детском саду, бьющих и толкающих детей, оправдывать. Ведь сегодня дети не такие. Не умеете находить подход к ребятам, на завод!
ответить

Я

12 минут назад
Я работал мастером на заводе в советское время. Рабочих не хватало, а план надо сделать, привозили условников, солдатиков, местные на работе упивались, вот где тяжело!!! У учителя и тогда ныли, что им тяжело. До сих пор палкой не выгонешь. А детей бить нельзя. Уволить её и на завод!
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Все понятно

16 минут назад
Почему этот вопрос не решён директором школы? Откуда такое бессилие? Разнесли на всю область то, что должно было бы решиться в стенах школы- если толкнула специально, как она сама говорит, то обсуждать тут нечего: с вещами на выход, каким бы ребёнок не был! И директор школы должен был принять такое решение. Кого назначаем на должность руководителя , администрация района?? Или администрация тоже не понимает простых вещей?
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Алекс

21 минуту назад
Дай бог учителям терпения. Их и так не хватает по всем школам. Бедные учителя.... Берегите учителей дорогие родители и дети. В наше время это очень тяжелая работа. Поверьте. Я уж точно знаю....
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1

27 минут назад
С такими детьми...и з/п скоро из ближайшего зарубежья будут русский язык приезжать преподавать
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Правильно

29 минут назад
Сказала учитель. Пусть уволят. Дети не понимают слов. Сколько нервов нужно... Раньше учили, теперь оказываем услуги. Соответственно и отношение. И кто будет кидать тапки, пусть год поработает с детьми, не повысит голос, спокойно 150! раз в день сделает замечания. Не разу не выйдет из себя. В голову ребенка внесёт знания, которые ребенок не хочет слышать. Отчитаться по бумажкам, напишет планы и конспекты. Переживет постоянный шум и галдеж. А потом, с улыбкой, спокойная, выйдет из школы.
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Стас

30 минут назад
Угрозы родителей жаловаться на ребёнка??? Докатились…
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Розги

сегодня, 14:48
Зря нас отменили!
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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