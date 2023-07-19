В липецкой школе учитель толкнула первоклассника — мальчик разбил лоб

В ситуации разбираются уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области и прокуратура.

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В соцестях появилось обращение матери мальчика одной из школ Липецкого района.



В сообщении говорится, что ещё 19 мая учитель первого класса на уроке специально толкнула ребёнка — в этом педагог сама призналась по телефону матери.



Этот разговор мать даже записала. На аудиозаписи, в частности, слышны слова педагога: «Напишите на меня заявление, чтобы меня уволили из школы вообще. Ваш сын себя не ахти сегодня вёл, я его толкнула, а он ударился об парту».



По словам матери, ребёнок получил травму в виде рассечения лба и сотрясения мозга.



«Администрация школы выгораживает неправомерные действия учителя. Департамент образования вынес учителю в качестве наказания только выговор. Также учитель постоянно обзывала детей (вычеркнуто) — это со слов самих детей, которые приходили домой в слезах. Опасно такого учителя допускать к детям. А 7 июля родительскому комитету была дана команда морально прессовать родителей ребëнка, который пострадал», — говорится в обнародованном обращении.



Как рассказал GOROD48 уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран, об этой истории ему было известно ещё в конце мая — к уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области обратилась мать первоклассника, которая оказалась недовольна незначительным наказанием для педагога. Кроме того, с матерью так и не было поведено нормальной беседы, перед ней и ребёнком должным образом не извинились, не было оказано необходимой моральной поддержки. Также должна была быть проведена и соответствующая ситуации работа с учителем.



В свою очередь Юрий Таран обратился в прокуратуру с просьбой рассмотреть ситуацию и в комитет образования администрации Липецкого района, чтобы те провели работу с образовательной организацией.



— За три года моей работы уполномоченным по правам ребёнка в Липецкой области было несколько обращений именно по этой школе на некорректное поведение педагогов и руководства. Если у учителя сдали нервы — это одно, но если такие ситуации происходят регулярно — это совсем другое. Сейчас речь идёт только о дисциплинарном взыскании для учителя — ему объявлен выговор. Хотя, на мой взгляд, вполне может быть рассмотрен вопрос и о халатности, — отметил Юрий Таран.



— Прокуратура Липецкого района по данному факту проводит проверку, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.



Добавим, что под постом матери в соцсетях уже появилось множество комментариев. Образовался некий родительский чат, многие участники которого, наоборот, защищают педагога и жалуются на самого ребёнка.



«Что за бред? Мой ребёнок учится в этом классе! Я сама лично видела эту ранку на лбу, которая даже не кровила ни капли! Откуда там может взяться сотрясение мозга? Это смешно! А учительница просто очень порядочный и ответственный человек! Она очень винила себя в том, что толкнула, хотя это была абсолютная случайность, о чём говорят мой ребёнок и остальные дети, которые видели этот момент! Да и вообще, она в принципе не сможет обидеть ребёнка! От сильного волнения у неё не было другого выхода, как позвонить и сказать именно так», – говорится в одном из комментариев.



«Почему вы не написали, что ваш сын весь учебный год издевался над всем классом? Бил девочек и мальчиков, портил вещи детей? Мы не правильно поступали, что не писали жалобы на вас и вашего ребенка. Впредь такого не будет! За каждый поступок вашего ребенка мы будем писать жалобы. 7 июля учитель ничего не просила, это личная инициатива родителей, которым надоели издевательства вашего ребенка над нашими детьми», — заступаются за педагога в другом.