Происшествия

сегодня, 10:01

«Лада-Калина» улетела в кювет: пострадали семь человек, в том числе четверо детей

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#ДТП
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«Лада-Калина» улетела в кювет: пострадали семь человек, в том числе четверо детей

В числе пострадавших: 8-летний, 3-летний и 11-летний мальчики и полуторагодовалая девочка.

18 июля в 12:25 в Чаплыгинском районе на дороге Чаплыгин – примыкание к Р-22 «Каспий» 41-летний водитель автомобиля «Шкода-Октавия», по предварительным сведениям, при развороте столкнулся с автомобилем «Лада-Калина» под управлением 60-летнего водителя.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в результате столкновения автомобиль «Лада Калина» съехал в кювет и опрокинулся.

В ДТП пострадали водитель автомобиля «Лада-Калина» и шесть пассажиров этой машины. В их числе 8-летний, 3-летний и 11-летний мальчики, полуторагодовалая девочка, а также 29-летняя и 23-летняя женщины. Водитель, одна из женщин и двое детей были госпитализированы, остальные после оказания помощи были отпущены из больницы.

В Липецке в 18:50 на улице Кривенкова 18-летний водитель автомобиля «Лада Приора» в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 15-летнего подростка на самокате. Подросток доставлялся в областную детскую больницу, но после оказания помощи был отпущен.

В Грязях в 14:00 на дороге Липецк-Грязи-Песковатка столкнулись «Шкода-Октавиа» под управлением 49-летнего водителя и «Мицубиси-Мираж» под управлением 31-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель «Мицубиси-Мираж» и 22-летняя пассажирка «Шкоды-Октавии», после оказания помощи они были отпущены из больницы.

В Елецком районе  в 17:45 на дороге Черкассы – Ериловка – Голиково 53-летний водитель автомобиля «УАЗ» сбил 13-летнего велосипедиста. Подросток был госпитализирован.

В Липецком районе примерно в 18:09 на дороге Хлевное-Липецк 22-летний водитель автомобиля «Лада» столкнулся со стоящим автомобилем «Хендай Акцент» под управлением 40-летнего водителя. В ДТП пострадал 9-летний пассажир «Хендай Акцент», после оказания помощи он был отпущен из больницы.

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#ДТП
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Комментарии (3)

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32 минуты назад
18-летний, 15 летний. Папы о чем вы думаете, когда покупаете автомобили детям.
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Полная

39 минут назад
безответственность автоводителей .
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ГиБдД

40 минут назад
Шесть пассажиров в Ладе Калина - это преступление!!!
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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