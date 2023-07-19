сегодня, 10:01
«Лада-Калина» улетела в кювет: пострадали семь человек, в том числе четверо детей
В числе пострадавших: 8-летний, 3-летний и 11-летний мальчики и полуторагодовалая девочка.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в результате столкновения автомобиль «Лада Калина» съехал в кювет и опрокинулся.
В ДТП пострадали водитель автомобиля «Лада-Калина» и шесть пассажиров этой машины. В их числе 8-летний, 3-летний и 11-летний мальчики, полуторагодовалая девочка, а также 29-летняя и 23-летняя женщины. Водитель, одна из женщин и двое детей были госпитализированы, остальные после оказания помощи были отпущены из больницы.
В Липецке в 18:50 на улице Кривенкова 18-летний водитель автомобиля «Лада Приора» в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 15-летнего подростка на самокате. Подросток доставлялся в областную детскую больницу, но после оказания помощи был отпущен.
В Грязях в 14:00 на дороге Липецк-Грязи-Песковатка столкнулись «Шкода-Октавиа» под управлением 49-летнего водителя и «Мицубиси-Мираж» под управлением 31-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель «Мицубиси-Мираж» и 22-летняя пассажирка «Шкоды-Октавии», после оказания помощи они были отпущены из больницы.
В Елецком районе в 17:45 на дороге Черкассы – Ериловка – Голиково 53-летний водитель автомобиля «УАЗ» сбил 13-летнего велосипедиста. Подросток был госпитализирован.
В Липецком районе примерно в 18:09 на дороге Хлевное-Липецк 22-летний водитель автомобиля «Лада» столкнулся со стоящим автомобилем «Хендай Акцент» под управлением 40-летнего водителя. В ДТП пострадал 9-летний пассажир «Хендай Акцент», после оказания помощи он был отпущен из больницы.
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ГиБдД