НЛМК Live

25 минут назад

На НЛМК провели совместные экскурсии для ветеранов и молодых специалистов

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#НЛМК
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На НЛМК провели совместные экскурсии для ветеранов и молодых специалистов

На Новолипецком металлургическом комбинате прошла серия экскурсий в необычном формате. В них приняли участие ветераны производства и молодые специалисты комбината. Главной целью совместной экскурсии стало объединение поколений.

Совместные экскурсии назвали «Теплые встречи». Ветераны увидели, что их дело в надежных руках, а молодежи удалось пообщаться с теми, кто когда-то стоял у истоков становления комбината.

В числе первых, кто принял участие в «Теплых встречах» Виктор Долгих. После выхода на пенсию, а это без малого 20 лет, комбинат он видел лишь на фотографиях и в заметках местных новостей. В первую очередь ветеран обратил внимание на то, как изменились производственные процессы.

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- Я был приятно удивлен тем, как развивается комбинат, какой порядок, какие люди работают – специалисты высокой квалификации. Очень приятно было увидеть, как в производство внедряют новые технологии, искусственный интеллект, автоматизируют процессы. Это всё говорит о том, что наш комбинат на правильном пути и его ждет прекрасное будущее, - поделился Виктор Долгих.

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#НЛМК
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В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
Бизнес

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