Липецкий хладокомбинат завоёвывает китайский рынок

Продукция АО «Липецкий хладокомбинат» получила высокую оценку на Международной выставке продуктов питания и напитков Sial-Shanghai-2023, которая прошла в одном из крупнейших городов КНР Шанхае.

На выставке была представлена продукция со всего света, в том числе 64-х российских компаний. В Поднебесной на коллективном стенде Made in Russia свои продукты и услуги рекламировали лучшие из лучших производители круп, консервов, полуфабрикатов, мяса, рыбы, мёда и т.д. Особым интересом пользовалось липецкое мороженое, которое можно было назвать одной из самых сладких частей российского ассортимента.







С Китаем у Липецкого хладокомбината деловые отношения возникли в 2017 году, но выставка в Шанхае сможет существенно расширить поставки нашей замороженной продукции в крупнейшую по численности населения страну планеты.

До сих пор липецкое мороженое знали в основном в северной части Китая, Шанхай же расположен на юго-восточном побережье, а стало быть для липецких производителей открывается новый обширный рынок сбыта. Ведь население только одного Шанхая – около 25 миллионов человек!



Национальный оператор АО РЭЦ российско-китайская компания SLC-RUS устроила коллективный стенд отечественной продукции под общим брендом «Угостим!». Китайцы тщательно осматривали продукцию. Дегустаторы в строгих деловых костюмах пробовали продукцию, проверяли документы и соблюдение технологий. Но липецкое мороженое – хоть и холодный продукт, однако растопит сердце любого строгого ревизора. В итоге и представители солидных китайских фирм оказались похожими на обычных детей и не устояли перед вкусом липецкой «Вареньки».







В итоге несколько десятков компаний заинтересовались продукцией липчан и обменялись с ними деловыми контактами. Можно не сомневаться, что в самое ближайшее время Липецкому хладокомбинату придётся увеличивать выпуск продукции в связи с новыми поставками в провинции Китая.

Всего же потенциальные китайские покупатели провели более 400 деловых встреч на выставке с представителями отечественного АПК, на которых завязались новые деловые контакты. Не стоит думать, что только Китай поставляет свою продукцию в Россию, наша страна тоже готова удивлять своих соседей и липецкое мороженое, а также другая продукция хладокомбината играет в этом процессе не последнюю роль.







Мы уже не раз писали, что «Варенька», пельмени, сырники, мороженые торты от Липецкого хладокомбината являются своеобразной визитной карточкой нашего региона в стране. Многие соотечественники воспринимают Липецк не только, как город металлургов, но и место, где производится их любимое вкуснейшее мороженое.

Теперь горизонты расширяются: продукция хладокомбината становится узнаваемой и в Поднебесной, превращаясь в один из самых известных и солидных брендов не только Липецкой области, но и самой России.



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