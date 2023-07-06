42-летний мужчина напугал жену кувалдой: его обвиняют в угрозе убийством

Семейная ссора началась из-за курения.

В Становлянском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в угрозе убийством. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, следствие полагает, что отец двоих детей угрожал своей жене кувалдой.



По версии следствия, 29 мая этого года примерно с 19.00 до 19.20 в деревне Баевка Становлянского района пьяный мужчина на кухне поссорился со своей женой и решил её запугать.



Мужчина взял в гараже кувалду с деревянной рукоятью, и, держа её в руке, зашел в дом, подошел к жене, схватил за руку и высказал в адрес женщины угрозу: «Я тебя убью, если ты еще раз закроешь дверь!». При этом мужчина совершил недвусмысленное движение кувалдой около головы супруги.



Мужчина написал явку с повинной, вину признает и в содеянном раскаивается.



Сам обвиняемый в ходе следствия рассказал, что в этот день они с супругой занимались домашними делами. В какой-то момент мужчина пошел в гараж и начал ремонтировать бензокосу, а заодно выпивать: в гараже он выпил примерно 300-400 граммов водки.



Примерно в 19 часов мужчина захотел покурить, зашел в дом и попросил у супруги зажигалку или спички, а она начала на него ругаться, так как мужчина был пьяный. Также жена сказала, чтобы в гараже он не курил, и не дала ему спички.



Начался скандал, в какой-то момент мужчина вышел из дома, минут через 10-15 решил вернуться, но дверь была закрыта с внутренней стороны. Мужчина разозлился, что супруга закрыла дверь, пошел в гараж, взял с земли кувалду и со злости хотел сломать дверь, но когда подошел к двери — супруга открыла её и пошла в кухню. Мужчина пошел за женой, и, находясь в кухне, держа в правой руке кувалду, подошел вплотную к жене, левой рукой схватил её за правую руку, и сказал, что если она еще раз закроет входную дверь, то он её убьет и махнул кувалдой.



Мужчина уверяет, что убивать он супругу не хотел, а хотел её только напугать, чтобы она больше так не делала. Затем он взял спички, и вышел на улицу, а там отбросил в сторону кувалду. А супруга сразу вызвала полицию.



Действия мужчины квалифицированы следствием по части 1 статьи 119 УК РФ — угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.



Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.