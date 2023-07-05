Происшествия

сегодня, 20:13

Мотоциклист попал в больницу после неудачного маневра водителя «Лады»

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#авария #ДТП
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На улице Зои Космодемьянской столкнулись мотоцикл «Хонда» и «Лада Икс Рей». 

43-летний водитель мотоцикла «Хонда» госпитализирован с места аварии на улице Зои Космодемьянской. Его мотоцикл столкнулся с автомобилем «Лада Икс Рей», которым управляла 48-летняя женщина.

— По предварительным данным, авария произошла, когда женщина водитель разворачивалась, а мотоциклист двигался по прямой, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

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#авария #ДТП
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#знаете ли вы что
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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