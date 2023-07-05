Мотоциклист попал в больницу после неудачного маневра водителя «Лады»

На улице Зои Космодемьянской столкнулись мотоцикл «Хонда» и «Лада Икс Рей».





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43-летний водитель мотоцикла «Хонда» госпитализирован с места аварии на улице Зои Космодемьянской. Его мотоцикл столкнулся с автомобилем «Лада Икс Рей», которым управляла 48-летняя женщина.



— По предварительным данным, авария произошла, когда женщина водитель разворачивалась, а мотоциклист двигался по прямой, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



