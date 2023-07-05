Происшествия
сегодня, 20:13
Мотоциклист попал в больницу после неудачного маневра водителя «Лады»
На улице Зои Космодемьянской столкнулись мотоцикл «Хонда» и «Лада Икс Рей».
43-летний водитель мотоцикла «Хонда» госпитализирован с места аварии на улице Зои Космодемьянской. Его мотоцикл столкнулся с автомобилем «Лада Икс Рей», которым управляла 48-летняя женщина.
— По предварительным данным, авария произошла, когда женщина водитель разворачивалась, а мотоциклист двигался по прямой, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
— По предварительным данным, авария произошла, когда женщина водитель разворачивалась, а мотоциклист двигался по прямой, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.