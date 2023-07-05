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В Петербурге загорелся склад с автопокрышками

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#пожар #склад

Площадь пожара на складе с покрышками в Санкт-Петербурге увеличилась до 3,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации пожара от МЧС привлекаются 9 единиц техники и 41 человек личного состава.

Автомобильные покрышки загорелись во Фрунзенском районе Петербурга. Пожару был присвоен повышенный номер сложности 1-бис, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

"Площадь пожара в Санкт-Петербурге [составила] 3,5 тыс. м. К ликвидации привлекаются 79 человек и 24 единиц техники", - сообщили в МЧС.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Сообщение о возгорании поступило 5 июля в 13:01 мск.

Позже в ведомстве сообщили о локализации пожара на площади 3 тыс. кв. м, - передает ТАСС.
33
#пожар #склад

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