Погода в Липецке

сегодня, 15:23

В ближайшие часы возможна гроза

8 1003
#гроза
В ближайшие часы возможна гроза
«В ближайшие 1-3 часа ожидается  гроза, при грозе усиление восточного ветра до 16 м/с». Такое предупреждение разослало управление по делам ГО и ЧС Липецка. 

8 1003
#гроза

Комментарии (8)

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И как вы объясните

8 минут назад
Яндекс ничего подобного не показывает!
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метеоромантик

34 минуты назад
Скорей бы уже! Гроза-ветер-Ливень! Идеально.
ответить

Житель

35 минут назад
Хоть бы дождь лил месяца полтора !
ответить

Поздно

39 минут назад
Проснулись.
ответить

Animal Planet.

46 минут назад
Это хорошая новость,а то надоела жара.
ответить

Ежик

48 минут назад
Вчера писали что сегодня без осадков, что происходит?
ответить

Илья

сегодня, 15:35
не дай боже, уже тошнит от дождей.
ответить

МЧС

сегодня, 15:28
Ну так, на всякий случай
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
43
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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