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сегодня, 13:27

В Липецке пропала 12-летняя девочка

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#пропавшие без вести
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В Липецке пропала 12-летняя девочка

Незадолго до пропажи девочка поссорилась с матерью — та застала её курящей.

3 июля около 21:00 в Липецке из дома по улице Степанищева ушла 12-летняя девочка и с тех пор её местонахождение неизвестно.

На вид девочке 13-14 лет, рост 152 сантиметра. Пропавшая — среднего телосложения, у неё короткие чёрные волосы и карие глаза.

Была одета в брюки болотного цвета, тёмную толстовку с капюшоном, обута в кроссовки. 

По данным GOROD48, незадолго до пропажи девочка поссорилась с матерью — та застала её курящей. Девочка психанула и ушла в неизвестном направлении.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отделом полиции №4 организованы мероприятия по установлению местонахождения подростка.

Фото - vk.com/poiskdeteilipeck
2 1193
#пропавшие без вести
2

Комментарии (2)

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Липецк

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