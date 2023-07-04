В Липецке пропала 12-летняя девочка

Незадолго до пропажи девочка поссорилась с матерью — та застала её курящей.

3 июля около 21:00 в Липецке из дома по улице Степанищева ушла 12-летняя девочка и с тех пор её местонахождение неизвестно.На вид девочке 13-14 лет, рост 152 сантиметра. Пропавшая — среднего телосложения, у неё короткие чёрные волосы и карие глаза.Была одета в брюки болотного цвета, тёмную толстовку с капюшоном, обута в кроссовки.По данным GOROD48, незадолго до пропажи девочка поссорилась с матерью — та застала её курящей. Девочка психанула и ушла в неизвестном направлении.Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отделом полиции №4 организованы мероприятия по установлению местонахождения подростка.