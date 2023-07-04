Общество
28 минут назад
В Краснинском районе ищут главу
Уже на этой неделе районный Совет депутатов соберет комиссию по отбору кандидатур на должность главы.
6 июля Совет депутатов Краснинского района на внеочереднй сессии рассмотрит заявление главы района Алексея Телкова о сложении полномочий.
Напомним, 30 июня, губернатор Игорь Артамонов сообщил, что Алексей Телков в скором времени займет должность начальника областного управления сельского хозяйства. Предыдущий руководитель ведомства — Олег Долгих собирается на пенсию. Алексей Телков в своем Telegram-канале уже опубликовал прощальный пост: «Спасибо за результаты, которых мы достигли совместно, за помощь и поддержку, которые помогли мне вырасти и как профессионалу, и как человеку. Вместе с вами мы ежегодно делали район лучше, красивее, комфортнее для проживания».
Краснинский Совет не только рассмотрит заявление главы, но и назначит комиссию по отбору кандидатур на должность главы района. Затем комиссия определит двух претендентов, которых рекомендует депутатам — и уже они сделают окончательный выбор.
Напомним, 30 июня, губернатор Игорь Артамонов сообщил, что Алексей Телков в скором времени займет должность начальника областного управления сельского хозяйства. Предыдущий руководитель ведомства — Олег Долгих собирается на пенсию. Алексей Телков в своем Telegram-канале уже опубликовал прощальный пост: «Спасибо за результаты, которых мы достигли совместно, за помощь и поддержку, которые помогли мне вырасти и как профессионалу, и как человеку. Вместе с вами мы ежегодно делали район лучше, красивее, комфортнее для проживания».
Краснинский Совет не только рассмотрит заявление главы, но и назначит комиссию по отбору кандидатур на должность главы района. Затем комиссия определит двух претендентов, которых рекомендует депутатам — и уже они сделают окончательный выбор.