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В Добровском районе начали восстанавливать голландскую мельницу: в планах - производство муки

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#мельница #реконструкция #туризм
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В Добровском районе начали восстанавливать голландскую мельницу: в планах - производство муки

В селе Лебяжье на средства президентского гранта начато восстановление мельницы 1895 года постройки, сооруженной по голландскому проекту. В планах – восстановить все механизмы и молоть муку.

Глава Добровского района Анатолий Попов сообщил в соцсетях о начале работ по восстановлению мельницы в селе Лебяжье.

«Приступили к практической реализации проекта, ключевая задача которого - восстановление ветряной мельницы постройки 1895 года в селе Лебяжье. В перспективе здесь планируется создать туристический объект - интерактивный «Музей хлеба», сообщил глава.

Проект «Липецкого областного краеведческого общества» получил поддержку Фонда президентских грантов, который выделил на все работы 4 млн 862 рубля. Из местных бюджетов на условиях софинансирования на реализацию проекта также выделено 637 тысяч рублей.

Каменную мельницу по голландскому образцу в 1895 году построил в Лебяжьем купец Дмитрий Покидов. Мельница Покидова исправно работала до 60-х годов прошлого века.

«Замысел проекта состоит в том, чтобы восстановить мельницу как значимый региональный краеведческий объект, связанный с историей хлебопекарного производства в патриархальном крестьянском укладе. И далее развивать проект через организацию на данном объекте культурно-просветительских, развлекательных и экскурсионных мероприятий». – говорится на сайте Фонда президентских грантов.

В планах у липецких краеведов не только внешнего вида голландской мельницы, но и внутренних механизмом для помола муки.

«А для любого агрегата внутренний механизм имеет не меньшую ценность, чем строение снаружи. Агрегат должен работать, а это, увы, настоящая редкость. Именно поэтому важно проводить функциональное восстановление мельниц с последующим практическим использованием. Одной из целей проекта является знакомство с не равнодушными к мельницам людьми: работниками музеев, учёными, энтузиастами. Поиск единомышленников, готовых взаимодействовать с нашей командой не только для восстановления мельницы, но и целевого использования объекта для проведения в дальнейшем тематических культурно - просветительских, экскурсионных, развлекательных мероприятиях!», - сообщается на сайте Фонда президентских грантов.

После реализации проекта краеведы планируют провести фестиваль «Русский каравай». В мельнице же разместится музей хлеба.

В Белгородской области подобный проект успешно реализован. Баркова мельница в белгородской Новоивановке ежедневно принимает туристов, на мельнице  производится помол муки на старых агрегатах, и там же в русских печках выпекают хлеб.

Фото: anatoly_popov73


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#мельница #реконструкция #туризм
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Комментарии (5)

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fed

4 минуты назад
Душнилам на грант для туризма от правительства Областное краеведческое общество должно и поликлинику построить, и дорогу. Ну специалисты, а!
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Андрей

6 минут назад
Давно пора
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Не известный

12 минут назад
Чё брехать . Укого есть все инструменты. * и завалите русский клён.инвалид 1 лежачей группы! Спасибо!
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Житель

24 минуты назад
Больничку уже пострлили ? Или нет ?
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Вазген

51 минуту назад
Что там со строительством поликлиники? Водопровод олигархам сквозь весь район? * доколе будет травить липчан?
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
41
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
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