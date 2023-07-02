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В Добровском районе начали восстанавливать голландскую мельницу: в планах - производство муки
В селе Лебяжье на средства президентского гранта начато восстановление мельницы 1895 года постройки, сооруженной по голландскому проекту. В планах – восстановить все механизмы и молоть муку.
«Приступили к практической реализации проекта, ключевая задача которого - восстановление ветряной мельницы постройки 1895 года в селе Лебяжье. В перспективе здесь планируется создать туристический объект - интерактивный «Музей хлеба», сообщил глава.
Проект «Липецкого областного краеведческого общества» получил поддержку Фонда президентских грантов, который выделил на все работы 4 млн 862 рубля. Из местных бюджетов на условиях софинансирования на реализацию проекта также выделено 637 тысяч рублей.
Каменную мельницу по голландскому образцу в 1895 году построил в Лебяжьем купец Дмитрий Покидов. Мельница Покидова исправно работала до 60-х годов прошлого века.
«Замысел проекта состоит в том, чтобы восстановить мельницу как значимый региональный краеведческий объект, связанный с историей хлебопекарного производства в патриархальном крестьянском укладе. И далее развивать проект через организацию на данном объекте культурно-просветительских, развлекательных и экскурсионных мероприятий». – говорится на сайте Фонда президентских грантов.
В планах у липецких краеведов не только внешнего вида голландской мельницы, но и внутренних механизмом для помола муки.
«А для любого агрегата внутренний механизм имеет не меньшую ценность, чем строение снаружи. Агрегат должен работать, а это, увы, настоящая редкость. Именно поэтому важно проводить функциональное восстановление мельниц с последующим практическим использованием. Одной из целей проекта является знакомство с не равнодушными к мельницам людьми: работниками музеев, учёными, энтузиастами. Поиск единомышленников, готовых взаимодействовать с нашей командой не только для восстановления мельницы, но и целевого использования объекта для проведения в дальнейшем тематических культурно - просветительских, экскурсионных, развлекательных мероприятиях!», - сообщается на сайте Фонда президентских грантов.
После реализации проекта краеведы планируют провести фестиваль «Русский каравай». В мельнице же разместится музей хлеба.
В Белгородской области подобный проект успешно реализован. Баркова мельница в белгородской Новоивановке ежедневно принимает туристов, на мельнице производится помол муки на старых агрегатах, и там же в русских печках выпекают хлеб.
Фото: anatoly_popov73
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