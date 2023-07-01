Общество

48 минут назад

А знаете ли вы, как в Липецке сносили здания взрывами ?

3 297
#знаете ли вы что #краеведение
2
А знаете ли вы, как в Липецке сносили здания взрывами ?

Очередной выпуск нашей рубрики #а знаете ли вы… посвящен недавней истории: сносу нескольких крупных зданий взрывами. С начала XXI века в Липецкой области пиротехники при помощи направленных взрывов снесли три крупнейших объекта — Дворец спорта, корпус больницы и трубы котельной.

Больницу — на воздух

17 лет назад, в 2006 году, управление капитального строительства администрации области приняло решение о сносе терапевтического корпуса областной больницы. Здание постройки 80-х годов прошлого века пришло в аварийное состояние — его стены даже пришлось укреплять металлическими стяжками, а условия пребывания больных перестали соответствовать санитарным нормам.

Корпус решили снести с помощью направленного взрыва. За работу взялось московское ФГУП «Союзвзрывпром». Для подрыва взрывотехники разместили у несущих конструкций корпуса, в подвале и на первом этаже, 156 килограммов аммонита. По периметру здания, для защиты города от ударной волны, были установлены деревянные экраны. А сам корпус оцеплен в радиусе 300 метров.

Взрыв пиротехники назначили на три часа дня 14 сентября. К этому времени за оцеплением собралось множество зрителей и журналистов. Томится им пришлось полтора часа — на столько времени затянулся монтаж деревянных щитов.

Наконец, в 17:30, долгожданный взрыв прозвучал. Московские взрывотехники не подвели: четырехэтажное здание осело вниз без разброса осколков в стороны. Соседние строения пострадали только от огромного облака пыли, которое уже через несколько минут окутало всю улицу Московскую.

JzpA8sAHpZk.jpg

jh3qevcfRF8.jpg

wube4VnUSC8.jpg

На месте снесенного здания через пару лет был построен новый, шестиэтажный корпус.

Дело — труба

9 лет назад ельчане наблюдали завораживающее зрелище — в 7 микрорайоне города взрывали трубу недостроенной котельной. Видео взрыва до сих пор очень популярно в Сети.

Стареющая труба долгостроя мешала застройке района и становилась попросту опасной. Тогда власти города решили ее снести. Но снести при помощи хорошо рассчитанного направленного взрыва. Точнее серии взрывов.

Трубу начинили взрывчаткой, и приготовились к часу «X». Перед этим участковые сотрудники МЧС проинструктировали жильцов домов №№127а, 127б и 143а по улице Коммунаров. Как и в случае с больницей территория вокруг трубы была оцеплена.

Несмотря на некоторые опасения, подрыв и разрушение трубы прошли, что называется, «без сучка и задоринки»



Напуганные «Трансваалем»

20 лет назад Россия была потрясена произошедшей в московском аквапарке «Трансвааль» трагедией. Перекрытия аквапарка не выдержали, как позже установит экспертиза, тяжести снега и рухнули внутрь здания. В «Трансваале» погибли 28 человек, в том числе восемь детей.

В стране начался вал проверок подобных зданий. В основном это были развлекательные и спортивные учреждения.

Попал под проверки и построенный в 1984 году в Липецке крупнейший легкоатлетический манеж Черноземья — «Юбилейный».

Специально созданная комиссия, в которую вошли специалисты по технике безопасности и надзору за зданиями и сооружениями, пожарные, строители, проектировщики, энергетики, выяснила, что за 20 лет в «Юбилейном» не проводилось ни одного капитального ремонта. В акте по результатам проверки было записано: «Существующее техническое состояние здания и инженерных систем «Юбилейного» является неудовлетворительным и не обеспечивает дальнейшее безопасное проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий».

Выяснилось, например, что отдельные металлические фермы крыши имеют прогибы, из-за просадки фундамента начало происходить разрушение кладки цоколя, значительный износ трубопроводов и кабелей перестал обеспечивать безопасную эксплуатацию энергосистемы... Всего в акте комиссии 25 пунктов, по каждому из которых надо было приостанавливать работу дворца спорта. За 20 лет функционирования спортивного объекта изменились строительные нормы и правила эксплуатации зданий и сооружений. Новым стандартам в «Юбилейном» не соответствовала вентиляция, освещение, пожарная и охранная сигнализации, пути эвакуации зрителей.

«Юбилейный» закрыли. На его реконструкцию требовались 70 миллионов рублей (в ценах 2004 года — почти 2, 5 миллиона долларов), сумма, которую не готов был выделить никто, и легкоатлетический манеж решили снести. «Юбилейный» взорвали 3 августа 2005 года.

cvevrO7JZ80.jpg

fhkzE9lqr30.jpg

lxB4Ss7KAaE.jpg

ttiJH8GIo-I.jpg

X0sFVK2JYWQ.jpg
3 297
#знаете ли вы что #краеведение
2

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Логика

9 минут назад
Созерцатель, там же где и любители с рассказами о том как хорошо сейчас умеют ремонтировать. И как хорошо умеют строить аквапарки.
ответить

Буквоед

17 минут назад
Что делатЬ?ТомитЬся!А томится утка с яблоками в духовке!
ответить

Созерцатель

27 минут назад
Ну и где любители СССР со своими рассказами как хорошо тогда строили?
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
38
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

Еще в рубрике

Перевод по ошибке: что делать, если деньги отправили на чужую карту
#инструкция по применению
Перевод по ошибке: что делать, если деньги отправили на чужую карту

29 минут назад

Общество
Выходные в Липецке: триатлон, перекрытие дорог, конец театрального сезона и блестящий мюзикл
#Выходные в Липецке
1
Выходные в Липецке: триатлон, перекрытие дорог, конец театрального сезона и блестящий мюзикл

51 минуту назад

Общество
Липецкая вечЁрка: стрельба на улице Филипченко, потопы в городе и укушенная змеей
#вечЁрка #стрельба #дождь
4
Липецкая вечЁрка: стрельба на улице Филипченко, потопы в городе и укушенная змеей

вчера, 20:23

Общество
В субботу на пяти улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
В субботу на пяти улицах Липецка отключат холодную воду

вчера, 17:41

Общество
Сельсовет и главу КФК подозревают в незаконном соглашении по продаже сельхозземель
#УФАС #сельское хозяйство
6
Сельсовет и главу КФК подозревают в незаконном соглашении по продаже сельхозземель

вчера, 17:24

Общество
Последствия дождя: ни в магазин пройти, ни до машины допрыгать
#дождь #потоп
12
Последствия дождя: ни в магазин пройти, ни до машины допрыгать

вчера, 15:03

Общество