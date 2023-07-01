48 минут назад
А знаете ли вы, как в Липецке сносили здания взрывами ?
Очередной выпуск нашей рубрики #а знаете ли вы… посвящен недавней истории: сносу нескольких крупных зданий взрывами. С начала XXI века в Липецкой области пиротехники при помощи направленных взрывов снесли три крупнейших объекта — Дворец спорта, корпус больницы и трубы котельной.
17 лет назад, в 2006 году, управление капитального строительства администрации области приняло решение о сносе терапевтического корпуса областной больницы. Здание постройки 80-х годов прошлого века пришло в аварийное состояние — его стены даже пришлось укреплять металлическими стяжками, а условия пребывания больных перестали соответствовать санитарным нормам.
Корпус решили снести с помощью направленного взрыва. За работу взялось московское ФГУП «Союзвзрывпром». Для подрыва взрывотехники разместили у несущих конструкций корпуса, в подвале и на первом этаже, 156 килограммов аммонита. По периметру здания, для защиты города от ударной волны, были установлены деревянные экраны. А сам корпус оцеплен в радиусе 300 метров.
Взрыв пиротехники назначили на три часа дня 14 сентября. К этому времени за оцеплением собралось множество зрителей и журналистов. Томится им пришлось полтора часа — на столько времени затянулся монтаж деревянных щитов.
Наконец, в 17:30, долгожданный взрыв прозвучал. Московские взрывотехники не подвели: четырехэтажное здание осело вниз без разброса осколков в стороны. Соседние строения пострадали только от огромного облака пыли, которое уже через несколько минут окутало всю улицу Московскую.
На месте снесенного здания через пару лет был построен новый, шестиэтажный корпус.
Дело — труба
9 лет назад ельчане наблюдали завораживающее зрелище — в 7 микрорайоне города взрывали трубу недостроенной котельной. Видео взрыва до сих пор очень популярно в Сети.
Стареющая труба долгостроя мешала застройке района и становилась попросту опасной. Тогда власти города решили ее снести. Но снести при помощи хорошо рассчитанного направленного взрыва. Точнее серии взрывов.
Трубу начинили взрывчаткой, и приготовились к часу «X». Перед этим участковые сотрудники МЧС проинструктировали жильцов домов №№127а, 127б и 143а по улице Коммунаров. Как и в случае с больницей территория вокруг трубы была оцеплена.
Несмотря на некоторые опасения, подрыв и разрушение трубы прошли, что называется, «без сучка и задоринки»
Напуганные «Трансваалем»
20 лет назад Россия была потрясена произошедшей в московском аквапарке «Трансвааль» трагедией. Перекрытия аквапарка не выдержали, как позже установит экспертиза, тяжести снега и рухнули внутрь здания. В «Трансваале» погибли 28 человек, в том числе восемь детей.
В стране начался вал проверок подобных зданий. В основном это были развлекательные и спортивные учреждения.
Попал под проверки и построенный в 1984 году в Липецке крупнейший легкоатлетический манеж Черноземья — «Юбилейный».
Специально созданная комиссия, в которую вошли специалисты по технике безопасности и надзору за зданиями и сооружениями, пожарные, строители, проектировщики, энергетики, выяснила, что за 20 лет в «Юбилейном» не проводилось ни одного капитального ремонта. В акте по результатам проверки было записано: «Существующее техническое состояние здания и инженерных систем «Юбилейного» является неудовлетворительным и не обеспечивает дальнейшее безопасное проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий».
Выяснилось, например, что отдельные металлические фермы крыши имеют прогибы, из-за просадки фундамента начало происходить разрушение кладки цоколя, значительный износ трубопроводов и кабелей перестал обеспечивать безопасную эксплуатацию энергосистемы... Всего в акте комиссии 25 пунктов, по каждому из которых надо было приостанавливать работу дворца спорта. За 20 лет функционирования спортивного объекта изменились строительные нормы и правила эксплуатации зданий и сооружений. Новым стандартам в «Юбилейном» не соответствовала вентиляция, освещение, пожарная и охранная сигнализации, пути эвакуации зрителей.
«Юбилейный» закрыли. На его реконструкцию требовались 70 миллионов рублей (в ценах 2004 года — почти 2, 5 миллиона долларов), сумма, которую не готов был выделить никто, и легкоатлетический манеж решили снести. «Юбилейный» взорвали 3 августа 2005 года.
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