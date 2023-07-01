А знаете ли вы, как в Липецке сносили здания взрывами ?

Очередной выпуск нашей рубрики #а знаете ли вы… посвящен недавней истории: сносу нескольких крупных зданий взрывами. С начала XXI века в Липецкой области пиротехники при помощи направленных взрывов снесли три крупнейших объекта — Дворец спорта, корпус больницы и трубы котельной.

17 лет назад, в 2006 году, управление капитального строительства администрации области приняло решение о сносе терапевтического корпуса областной больницы. Здание постройки 80-х годов прошлого века пришло в аварийное состояние — его стены даже пришлось укреплять металлическими стяжками, а условия пребывания больных перестали соответствовать санитарным нормам.Корпус решили снести с помощью направленного взрыва. За работу взялось московское ФГУП «Союзвзрывпром». Для подрыва взрывотехники разместили у несущих конструкций корпуса, в подвале и на первом этаже, 156 килограммов аммонита. По периметру здания, для защиты города от ударной волны, были установлены деревянные экраны. А сам корпус оцеплен в радиусе 300 метров.Взрыв пиротехники назначили на три часа дня 14 сентября. К этому времени за оцеплением собралось множество зрителей и журналистов. Томится им пришлось полтора часа — на столько времени затянулся монтаж деревянных щитов.Наконец, в 17:30, долгожданный взрыв прозвучал. Московские взрывотехники не подвели: четырехэтажное здание осело вниз без разброса осколков в стороны. Соседние строения пострадали только от огромного облака пыли, которое уже через несколько минут окутало всю улицу Московскую.На месте снесенного здания через пару лет был построен новый, шестиэтажный корпус.9 лет назад ельчане наблюдали завораживающее зрелище — в 7 микрорайоне города взрывали трубу недостроенной котельной. Видео взрыва до сих пор очень популярно в Сети.Стареющая труба долгостроя мешала застройке района и становилась попросту опасной. Тогда власти города решили ее снести. Но снести при помощи хорошо рассчитанного направленного взрыва. Точнее серии взрывов.Трубу начинили взрывчаткой, и приготовились к часу «X». Перед этим участковые сотрудники МЧС проинструктировали жильцов домов №№127а, 127б и 143а по улице Коммунаров. Как и в случае с больницей территория вокруг трубы была оцеплена.Несмотря на некоторые опасения, подрыв и разрушение трубы прошли, что называется, «без сучка и задоринки»20 лет назад Россия была потрясена произошедшей в московском аквапарке «Трансвааль» трагедией. Перекрытия аквапарка не выдержали, как позже установит экспертиза, тяжести снега и рухнули внутрь здания. В «Трансваале» погибли 28 человек, в том числе восемь детей.В стране начался вал проверок подобных зданий. В основном это были развлекательные и спортивные учреждения.Попал под проверки и построенный в 1984 году в Липецке крупнейший легкоатлетический манеж Черноземья — «Юбилейный».Специально созданная комиссия, в которую вошли специалисты по технике безопасности и надзору за зданиями и сооружениями, пожарные, строители, проектировщики, энергетики, выяснила, что за 20 лет в «Юбилейном» не проводилось ни одного капитального ремонта. В акте по результатам проверки было записано: «Существующее техническое состояние здания и инженерных систем «Юбилейного» является неудовлетворительным и не обеспечивает дальнейшее безопасное проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий».Выяснилось, например, что отдельные металлические фермы крыши имеют прогибы, из-за просадки фундамента начало происходить разрушение кладки цоколя, значительный износ трубопроводов и кабелей перестал обеспечивать безопасную эксплуатацию энергосистемы... Всего в акте комиссии 25 пунктов, по каждому из которых надо было приостанавливать работу дворца спорта. За 20 лет функционирования спортивного объекта изменились строительные нормы и правила эксплуатации зданий и сооружений. Новым стандартам в «Юбилейном» не соответствовала вентиляция, освещение, пожарная и охранная сигнализации, пути эвакуации зрителей.«Юбилейный» закрыли. На его реконструкцию требовались 70 миллионов рублей (в ценах 2004 года — почти 2, 5 миллиона долларов), сумма, которую не готов был выделить никто, и легкоатлетический манеж решили снести. «Юбилейный» взорвали 3 августа 2005 года.