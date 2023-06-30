Сегодня в Липецке: бесплатная помощь юриста и счастье на работе не зависит от размера зарплаты

В последний день июня липчан ждёт экскурсия по родному городу, выставка культового фотографа, концерт воронежского музыканта.

Дожди и грозы

Погода на улице по-прежнему далеко не летняя. Сегодня вновь прохладно – 19-21 градус. Днём кратковременные дожди и грозы.







В доме сухо

С 9:30 до 19:30 сегодня отключат холодную воду на улице Коммунальной, 5, 10, 12, 41а; Октябрьской, 58, 61; Первомайской, 59 (стадион «Металлург»); Фрунзе, 6, а также на площади Коммунальной, 8, 8а, 9, 41.







С 10:00 до 20:00 закрутят вентили на улицах Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Студенческий городок, 11а, 14, 16а; Фурманова, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2б, 3, 4, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 36а, 37, 41, 43, 44, 45, 53, 53а, 54, 59б, 59в; на проезде Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, а также в частном секторе на улицах Дорожной, Заречной, Земной, Кленовой, Лесопарковое хозяйство Фурманова.

Погружение во мрак

В связи с ремонтными работами с 09:00 до 17:00 обесточат сегодня лишь одну улицу – Воровского.







Пробки

Пятницу стоит недолюбливать из-за того, что в последний рабочий день недели обстановка на дорогах нередко напоминает адское столпотворение. Столько машин просто не помещаются на наших улицах! Единственный выход – перед выездом заглянут в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения и постараться выбрать по возможности оптимальный маршрут. Помните, что проскочив быстро к месту назначения, вы делаете сразу два добрых дела: и сами не опоздаете и своей драгоценной персоной не увеличиваете количество пробок в городе.

Пройдёмся по петровским местам (6+)

Сегодня состоится очередная пешая экскурсия по Липецку из цикла, подготовленного к 320-летию города Архивным управлением мэрии.







Сегодня в 15:00 вновь можно будет погулять в сопровождении всезнающего сотрудника управления, который расскажет о деяниях в нашем городе Петра I и о многом другом. Экскурсия будет проходить в историческом сердце Липецка, она пройдёт по площади Петра Великого, вдоль Комсомольского пруда, продолжится до древнейшего храма в городе - Древне-Успенской церкви, построенной ещё в XVII столетии.

Сбор в 14:45 возле путевого дворца Петра I в Нижнем парке. Экскурсия бесплатная.

Бесплатная помощь юриста

Где получить консультацию адвоката, не заплатив за неё мешок денег? Отвечаем – в Липецкой универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в дни бесплатной юридической помощи.







Сегодня как раз такой день. С 10:00 до 12:00 квалифицированные юристы ответят на вопросы всех желающих, разберут сложные ситуации и помогут советом. Мероприятие организовано Липецким региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Выставка… денег (6+)

Если уж загляните в ЛОУНБ, то заодно посетите любопытную выставку, которая открылась здесь на днях. На ней представлены фотографии памятных монет Банка России.

Экспозиция посвящена 350-летию со дня рождения Петра Великого, которое отмечалось в прошедшем году. На ней с помощью фотографий можно до мельчайших деталей рассмотреть старинные монеты. Вы многое узнаете о денежной реформе первого императора, увидите, как первая памятная монета, посвященная Петру, поймёте, что вдохновляло художников-медальеров и мастеров чеканки на создание настоящих произведений искусства.

Выставка приглашает посетителей до 31 августа в дни работы библиотеки: по будням, кроме понедельника, с 9:00 до 19:00, по выходным – с 10:00 до 19:00. Вход на выставку свободный.

Культовый фотограф (12+)

В областном Выставочном зале (ул. Ленина, 9а) сегодня в 17:00 состоится открытие персональной экспозиции фотографа Владимира Лагранжа.







Проект «Улицы Лагранжа» представляет собой ретроспективу автора, чье творчество стало олицетворением «оттепельных» 60-х. Работы Лагранжа (1939 – 2022) стали признанной классикой советского искусства. Ретроспектива покажет как классические, знакомые каждому кадры - «Бабуля» (1961), «Вратарь» (1961), «Голуби мира» (1962), «Юные балерины» (1962) - так и менее известные работы, созданные в течение нескольких десятилетий.

Выставка будет работать до 13 августа. Выставочный зал принимает посетителей со среды по пятницу в 10:00 – 18:00, по выходным – с 11:00 до 19:00.

Квартирник в живом музее (12+)

В арт-пространстве «Модное место» при областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) сегодня в 19:00 выступит композитор и музыкант Олег Пожарский из Воронежа.







Он автор более 800 вокально-инструментальных произведений, в том числе на слова А. Кольцова, И. Никитина, И. БунинаС. Маршака и других поэтов. В программе — моноспектакль «Это какая улица?», который представляет собой подборку стихотворений Осипа Мандельштама, переложенных на музыку автора. Также прозвучат лучшие песни Пожарского, такие как «По табору улицы темной», «Среди лесов унылых и заброшенных», «На откосы, Волга, хлынь, хлынь», «У меня на луне», «Я люблю ее рисунок», «О небо, небо, ты мне будешь сниться».

«Играй, гармонь» на Соколе (0+)

Сегодня в 17:00 полюбившийся липчанам проект «Играй, гармонь» доберётся до парковой зоны «Сокол».







Для гостей парка прозвучат самые известные и задорные песни. Собравшиеся гости, как и всегда, смогут подпевать под народный инструмент и сами исполнить любимые частушки.



Учителя в 4 раза счастливее продавцов



Вчера мы писали, что липецкие учителя считают себя счастливыми, об этом заявили 34 % опрошенных педагогов. Новый опрос SuperJob развивает эту тему дальше. Оказывается педагоги счастливы потому, что они счастливы на работе. Среди представителей всех профессий именно учителя чаще всего заявляли, что готовы признаться в любви к своей профессии – 80%. Далее идёт главные бухгалтеры – 78% и врачи – 77%.







Почему учителя опять в лидерах списка? Тут может быть много версий: то ли наши педагоги научились давать требуемый процент в любых опросах общественного мнения, то ли влияет то, что сейчас каникулы. Но на первых местах в любом случае оказались бюджетники, что даёт основание полагать, что удовлетворение от работы … не зависит от размера зарплаты. Так то…

Меньше всего свою работу любят продавцы - 23%, операторы call-центров - 36% и кладовщики - 34%. Кроме того, в особой привязанности к своим повседневным обязанностям нечасто признаются курьеры - 38% и охранники - 40%.

Дорогие липчане! Как же всё-таки быстро летит время. Не успели оглянуться, а первый месяц лета уже подошёл к концу. Чтобы жизнь не проходила стороной, не забывайте интересоваться новостями. Липчанам в этом плане повезло: всё самое необходимое собрано в одном месте – на GOROD48. Чаще заходите на сайт и не пропускайте ничего полезного и интересного. Ждём вас 24/7 снова и снова.