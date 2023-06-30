Общество

44 минуты назад

Сегодня в Липецке: бесплатная помощь юриста и счастье на работе не зависит от размера зарплаты

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#Сегодня в Липецке
Сегодня в Липецке: бесплатная помощь юриста и счастье на работе не зависит от размера зарплаты

В последний день июня липчан ждёт экскурсия по родному городу, выставка культового фотографа, концерт воронежского музыканта.

Дожди и грозы

Погода на улице по-прежнему далеко не летняя. Сегодня вновь прохладно – 19-21 градус. Днём кратковременные дожди и грозы.

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В доме сухо

С 9:30 до 19:30 сегодня отключат холодную воду на улице Коммунальной, 5, 10, 12, 41а; Октябрьской, 58, 61; Первомайской, 59 (стадион «Металлург»); Фрунзе, 6, а также на площади Коммунальной, 8, 8а, 9, 41.

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С 10:00 до 20:00 закрутят вентили на улицах Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Студенческий городок, 11а, 14, 16а; Фурманова, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2б, 3, 4, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 36а, 37, 41, 43, 44, 45, 53, 53а, 54, 59б, 59в; на проезде Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, а также в частном секторе на улицах Дорожной, Заречной, Земной, Кленовой, Лесопарковое хозяйство Фурманова.

Погружение во мрак

В связи с ремонтными работами с 09:00 до 17:00 обесточат сегодня лишь одну улицу – Воровского.

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Пробки

Пятницу стоит недолюбливать из-за того, что в последний рабочий день недели обстановка на дорогах нередко напоминает адское столпотворение. Столько машин просто не помещаются на наших улицах! Единственный выход – перед выездом заглянут в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения и постараться выбрать по возможности оптимальный маршрут. Помните, что проскочив быстро к месту назначения, вы делаете сразу два добрых дела: и сами не опоздаете и своей драгоценной персоной не увеличиваете количество пробок в городе.

Пройдёмся по петровским местам (6+)

Сегодня состоится очередная пешая экскурсия по Липецку из цикла, подготовленного к 320-летию города Архивным управлением мэрии.

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Сегодня в 15:00 вновь можно будет погулять в сопровождении всезнающего сотрудника управления, который расскажет о деяниях в нашем городе Петра I и о многом другом. Экскурсия будет проходить в историческом сердце Липецка, она пройдёт по площади Петра Великого, вдоль Комсомольского пруда, продолжится до древнейшего храма в городе - Древне-Успенской церкви, построенной ещё в XVII столетии.

Сбор в 14:45 возле путевого дворца Петра I в Нижнем парке. Экскурсия бесплатная.

Бесплатная помощь юриста

Где получить консультацию адвоката, не заплатив за неё мешок денег? Отвечаем – в Липецкой универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в дни бесплатной юридической помощи.

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Сегодня как раз такой день. С 10:00 до 12:00 квалифицированные юристы ответят на вопросы всех желающих, разберут сложные ситуации и помогут советом. Мероприятие организовано Липецким региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Выставка… денег (6+)

Если уж загляните в ЛОУНБ, то заодно посетите любопытную выставку, которая открылась здесь на днях. На ней представлены фотографии памятных монет Банка России.

Экспозиция посвящена 350-летию со дня рождения Петра Великого, которое отмечалось в прошедшем году. На ней с помощью фотографий можно до мельчайших деталей рассмотреть старинные монеты. Вы многое узнаете о денежной реформе первого императора, увидите, как первая памятная монета, посвященная Петру, поймёте, что вдохновляло художников-медальеров и мастеров чеканки на создание настоящих произведений искусства.

Выставка приглашает посетителей до 31 августа в дни работы библиотеки: по будням, кроме понедельника, с 9:00 до 19:00, по выходным – с 10:00 до 19:00. Вход на выставку свободный.

Культовый фотограф (12+)

В областном Выставочном зале (ул. Ленина, 9а) сегодня в 17:00 состоится открытие персональной экспозиции фотографа Владимира Лагранжа.

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Проект «Улицы Лагранжа» представляет собой ретроспективу автора, чье творчество стало олицетворением «оттепельных» 60-х. Работы Лагранжа (1939 – 2022) стали признанной классикой советского искусства. Ретроспектива покажет как классические, знакомые каждому кадры - «Бабуля» (1961), «Вратарь» (1961), «Голуби мира» (1962), «Юные балерины» (1962) - так и менее известные работы, созданные в течение нескольких десятилетий.

Выставка будет работать до 13 августа. Выставочный зал принимает посетителей со среды по пятницу в 10:00 – 18:00, по выходным – с 11:00 до 19:00.

Квартирник в живом музее (12+)

В арт-пространстве «Модное место» при областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) сегодня в 19:00 выступит композитор и музыкант Олег Пожарский из Воронежа.

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Он автор более 800 вокально-инструментальных произведений, в том числе на слова А. Кольцова, И. Никитина, И. БунинаС. Маршака и других поэтов. В программе — моноспектакль «Это какая улица?», который представляет собой подборку стихотворений Осипа Мандельштама, переложенных на музыку автора. Также прозвучат лучшие песни Пожарского, такие как «По табору улицы темной», «Среди лесов унылых и заброшенных», «На откосы, Волга, хлынь, хлынь», «У меня на луне», «Я люблю ее рисунок», «О небо, небо, ты мне будешь сниться».

«Играй, гармонь» на Соколе (0+)

Сегодня в 17:00 полюбившийся липчанам проект «Играй, гармонь» доберётся до парковой зоны «Сокол».

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Для гостей парка прозвучат самые известные и задорные песни. Собравшиеся гости, как и всегда, смогут подпевать под народный инструмент и сами исполнить любимые частушки.

Учителя в 4 раза счастливее продавцов

Вчера мы писали, что липецкие учителя считают себя счастливыми, об этом заявили 34 % опрошенных педагогов. Новый опрос SuperJob развивает эту тему дальше. Оказывается педагоги счастливы потому, что они счастливы на работе. Среди представителей всех профессий именно учителя чаще всего заявляли, что готовы признаться в любви к своей профессии – 80%. Далее идёт главные бухгалтеры – 78% и врачи – 77%.

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Почему учителя опять в лидерах списка? Тут может быть много версий: то ли наши педагоги научились давать требуемый процент в любых опросах общественного мнения, то ли влияет то, что сейчас каникулы. Но на первых местах в любом случае оказались бюджетники, что даёт основание полагать, что удовлетворение от работы … не зависит от размера зарплаты. Так то…

Меньше всего свою работу любят продавцы - 23%, операторы call-центров - 36% и кладовщики - 34%. Кроме того, в особой привязанности к своим повседневным обязанностям нечасто признаются курьеры - 38% и охранники - 40%.

Дорогие липчане! Как же всё-таки быстро летит время. Не успели оглянуться, а первый месяц лета уже подошёл к концу. Чтобы жизнь не проходила стороной, не забывайте интересоваться новостями. Липчанам в этом плане повезло: всё самое необходимое собрано в одном месте – на GOROD48. Чаще заходите на сайт и не пропускайте ничего полезного и интересного. Ждём вас 24/7 снова и снова.

4 198
#Сегодня в Липецке

Комментарии (4)

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Липчане

6 минут назад
Желаем нашим сладеньким депутатам не промочить сегодня ножки когда будете спешить на автобус
ответить

Электорат

13 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
ответить

Коммунист

18 минут назад
Акелла наш промахнулся
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
31
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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