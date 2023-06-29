Сегодня в Липецке: в приём у Уваркиной, у нас в городе живут самые счастливые медсестры и учителя

Сегодня липчан ждёт пешая прогулка по Нижнему парку, игра в крокет, лекция о Леонардо да Винчи и кинопремьеры.

Прохладно, дождливо

Сегодня в Липецке вновь совсем не летняя температура – 19-21 градус. В течение дня возможны небольшие дожди.







Отключение воды

Плановые отключения воды с 10:00 до 20:00 произойдут в домах на улицах Космонавтов, 5/3 и Фрунзе, 34.







С 13:00 и до окончания ремонтных работ перекроют вентили на Космонавтов, 7/4, 7/2, 11а, 11б.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами полностью обесточат улицы Арсеньева, Баумана, Буденного, Воровского, Литейную, Чкалова, Сырскую, переулок Рядовой, а также отдельные дома на улицах Зоологической, 38; Индустриальной, 2, 15, 112, 119а, 169, 175, 183а, 224; Механизаторов, 16; Московской, 6; Небесной, 10, 15; Пожарского, 8; Полярной, 19; Речной, 24а; Садовой, 51; Сенной, 2; Смоленской, 40; Циолковского, 5/1, 5/2, 3/1, 3/2; проспекте Победы, 91, 91а, 93, 93а, 95.







Пробки

Сегодня не было ещё 6 утра, как в городе появились десятки участков, обозначенных на электронных картах жёлтым цветом, предвестником будущих могучих заторов. Только на улице Гагарина пожелтели аж три участка. Но не бывает таких пробок в Липецке, которые нельзя объехать. Поэтому перед выездом советуем заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать по возможности оптимальный маршрут.



Мэр выходит к любимому народу

Сегодня личный приём граждан проведёт липецкая градоначальница Евгения Уваркина.







Донести до мэра свои проблемы и чаяния можно будет в главном здании администрации Липецка на площади Театральной, 1. Уваркина обещает явиться, как штык, в кабинет 102 к 14 часам.

Экскурсия по Липецку с игрой в крокет (6+)

А ещё сегодня можно прогуляться по любимому городу в сопровождении экскурсовода и узнать много нового об исторической части Липецка. В 15:00 состоится пешая экскурсия по Нижнему парку, которая расскажет об истории Липецкого курорта.







Особенность экскурсии в том, что в ней могут принять участие и люди с ограниченными возможностями здоровья. Экскурсию проведут глухие и слабослышащие экскурсоводы на русском жестовом языке. Для всех остальных информация будет дублироваться голосом при помощи персональных радионаушников.

Супербонус для участников – желающие смогу научиться играть в традиционную игру тех времён - крокет! Сбор в 14:45 у путевого домика Петра I, участие в экскурсии бесплатное.

Липецкий «код да Винчи» (12+)

В этом году празднуют 570-летие со дня рождения Леонардо да Винчи, возможно, самого умного человека, когда-либо жившего на земле, предсказавшего многие изобретения человечества на столетия вперёд. Современные исследователи оценивают IQ Леонардо в 180-220 единиц, это в два раза выше чем у среднестатистического современного человека.



Автопортрет да Винчи и его самая известная картина - Мона Лиза



Сегодня в 18:00 в художественном музее им. В.Сорокина (ул. Ленина, 2) состоится лекция, посвященная итальянскому художнику, скульптору, архитектору и изобретателю. Её прочитает доцент ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского искусствовед Наталья Прямкова. Вы узнаете о становлении Леонардо, его обучении в мастерской Андреа дель Верроккьо и первых работах, о последующих этапах его творческого пути и о шедеврах, созданных мастером.

История любви нигилиста (12+)

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) прощается со зрителями до осени классическим спектаклем по произведению И. Тургенева «Отцы и дети».







Россия. Вторая половина ХIХ века. В поместье Кирсановых после окончания университета возвращается сын Аркадий. Да не один, а с товарищем Евгением Базаровым. Кто же такой Базаров? Представитель нового пореформенного поколения, врач и нигилист. Он не признаёт авторитетов, на всё имеет своё собственное мнение. В то время как Аркадий отдыхает, Базаров всегда находит время и место для научных изысканий. Но даже нигилисту неподвластны человеческие чувства. Такие, как, например – любовь.

Липецкое счастье

80 % липчан считают себя счастливыми людьми, выяснили исследователи SuperJob. Каждый четвёртый опрошенный – 25% житель «Жемчужины Черноземья» абсолютно уверен в своём счастье, 55% - скорее счастливы.







Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего абсолютно счастливыми людьми себя называют медицинские сестры - 47%, менеджеры по закупкам - 45% и учителя - 34%. Правда, читая этот перечень и не сообразишь, чего тут больше – настоящей радости от жизни или привычки отвечать на любые вопросы в положительном ключе.

Полностью уверены в собственном несчастье чаще всего секретари - 24% и юристы - 23%.

Отметим, что лишь в одной стране мира – высокогорном Бутане существует министерство счастья, которое следит на настроением своих граждан. Среди бутанских буддистов уровень счастья даже выше, чем у липчан – 97 процентов. В не очень богатой стране лишь в 2002 году появилось телевидение, а Интернет и того позже. Зато там практически нулевая преступность, бесплатная медицина и культ гармонии с природой. Если уровень счастья в обществе падает ниже 90 процентов, то правительство рискует уйти в отставку.



Кинопремьеры

В четверг в кинотеатрах по традиции обновляется репертуар. Знакомим вас с наиболее интересными новинками, которые выходят на киноэкраны сегодня.

«Турбозавры. Привет, Сирена!». Россия, 2023. Мультфильм. Режиссёр Алексей Котёночкин (0+)

В команде стало еще больше друзей, ведь Турбозавры встретили Сирену – веселую пожарную машину из города. С ней они могут спасти не только лес от метеорита, но и огород соседа от надоедливых ворон!

Озвучивала Софья Ануфриева.

«Не идеальные роботы». США, 2023. Комедия, фантастика. Режиссёр Каспер Кристенсен (16+)

В мире будущего всю чёрную работу делают роботы, которые выглядят как Антонио Бандерас и Сальма Хайек. Но частным лицам иметь робота-двойника запрещено. Разными путями Чарльзу и Элен удаётся сделать себе копии: Чарльзу – чтобы кадрить девушек и строить карьеру, а Элен – чтобы получать деньги и подарки от богатых мужчин, предлагая им сексуальные услуги и подсовывая вместо себя своего робота. Но однажды копии героев встречаются, влюбляются друг в друга и решают сбежать. Чтобы не оказаться за решёткой, Элен и Чарльз вместе отправляются в погоню за двойниками.

В ролях: Шейлин Вудли, Джэк Уайтхол, Челси Эдмудсон.

«Время расплаты». США, 2023. Триллер. Майкл Обловитц (18+)

Том Моран — детектив, которому нечего терять. Он смертельно болен и настроен уйти в отставку с максимальной пользой для своей семьи — погибнуть на службе. Он связывается с опасными людьми, чтобы подстроить собственную смерть, однако впутывается в еще более глубокий заговор. Оказывается, не только он мечтает использовать систему: верхушка полиции также замешана в грязных делах. Что ж, теперь у Тома просто нет выбора: перед смертью он должен сделать нечто действительно важное для города и закона.

В ролях: Мэл Гибсон, Кейт Босуорт, Ник Стап.

«Круиз по джунглям». Франция, 2022. Приключения, комедия. Режиссёр Малик Бенталья (16+)

Выжив в одиночку на враждебном острове Вальверде, Джек Мимун после возвращения домой стал звездой телеэфира. В сопровождении своего амбициозного, но безрассудного менеджера Бруно, таинственной девушки Орели и непредсказуемого, обвешанного оружием наемника Жан-Марка, наши искатели приключений отправятся на невероятную охоту за сокровищами в джунглях острова тысячи опасностей.

В ролях: Малик Бенталья, Жозефин Жали, Жером Коммандёр.

Дорогие липчане! Как видите, четверг – весьма насыщенный день с множеством вариантов досуга. Но в наше беспокойное время важно не уходить с головой в работу и отдых, а держать ухо востро и следить за новостями. Липчанам сделать это просто – все самое интересное и полезное собрано о одном месте – на GOROD48. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы ничего не пропустите. Ждём вас 24/7 снова и снова.







