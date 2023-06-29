Под Чаплыгином взорвался автомобиль: водитель находится на ИВЛ

56-летний житель Московской области госпитализирован в областной ожоговый центр.

В областной ожоговый центр госпитализирован 56-летний житель Московской области, получивший сильные ожоги 27 июня около 16:00 при взрыве машины под Чаплыгином.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, водитель остановился отдохнуть на дороге, задремал, а когда проснулся и повернул ключ в замке зажигания, машина взорвалась. С места происшествия 56-летнего жителя Московской области доставили в Чаплыгинскую районную больницу, а из нее перевели в областной ожоговый центр.



У пациента липецких врачей — термоингаляционная травма и глубокие ожоги 53% поверхности тела. Он подключен к аппарату ИВЛ и находится на специальной установке — противоожоговой кровати.



А 50-летний липчанин получил поражение вольтовой дугой при замыкании в электрощитовой. Его госпитализировали с ожогами лица и руки.