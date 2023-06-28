Два десятка улиц в Липецке останутся без света

А в шести домах на двух улицах 29 июня отключат холодную воду.

29 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 не будет света в домах № 6 по улице Московской, № 8 по улице Пожарского, №№ 3/1, 3/2, 5/1, 5/2 по улице Циолковского, № 38 по улице Зоологической, №№ 2, 15, 112, 119а, 169, 175, 183а, 224 по улице Индустриальной, № 16 по улице Механизаторов, №№ 10, 15 по улице Небесной, №№ 91, 91а, 93, 93а, 95 по проспекту Победы, № 19 по улице Полярной, № 24а по улице Речной, № 51 по улице Садовой, № 2 по улице Сенной, №№ 40, 43 по улице Смоленской. В эти часы также обесточат улицы Воровского, Чкалова, Арсеньева, Баумана, Литейную, Буденного, Сырскую, переулок Рядовой.



29 июня плановые ремонтные работы на своих сетях на двух улицах будет проводить «РВК-Липецк», предупредили в компании.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 5/3 по улице Космонавтов – машина с водой для питья будет находиться возле дома.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется дом № 34 по улице Фрунзе – подвоз воды организуют к зданию.

С 13:00 и до окончания работ не будет холодной воды еще на одном участке улицы Космонавтов – в домах №№ 7/2, 7/4, 11а, 11б. Воду подвезут к дому № 11б по вышеназванной улице.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



