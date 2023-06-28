Происшествия

9 минут назад

Спасатели уничтожили 10 мин и три противотанковые гранаты, найденные в поле у высоты Огурец

37
#боеприпасы
Спасатели уничтожили 10 мин и три противотанковые гранаты, найденные в поле у высоты Огурец

На специальном полигоне в Тербунском районе спасатели уничтожили 10 миномётных мин времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы обнаружили накануне в Воловском районе поисковики отряда «Неунываки»

Сегодня на полигоне в Требунском районе пиротехническая группа областного управления государственной противопожарной спасательной службы уничтожила 10 минометных мин и три противотанковые гранаты.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, боеприпасы 27 июня нашли в Воловском районе поисковики отряда «Неунываки». Мины и гранаты они обнаружили в  поле у высоты «Огурец».

«На месте обнаружения боеприпасов была выставлена охрана силами полиции. Затем мины и гранаты забрала пиротехническая группа управления ГПСС Липецкой области. 

37
#боеприпасы

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
25
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

Еще в рубрике

Данковчанка сделала 16 переводов мошенникам на общую сумму около 266 000 рублей
#мошенничество
1
Данковчанка сделала 16 переводов мошенникам на общую сумму около 266 000 рублей

18 минут назад

Происшествия
Буйный чаплыгинец направил пистолет на полицейского
#полиция #конфликт #участковый
1
Буйный чаплыгинец направил пистолет на полицейского

сегодня, 14:27

Происшествия
Обильный дождь оставил без света Сырский Рудник
#дождь #отключение света
4
Обильный дождь оставил без света Сырский Рудник

сегодня, 14:01

Общество
За 18 ударов рукояткой от топора — два года условно
#конфликт #побои
2
За 18 ударов рукояткой от топора — два года условно

сегодня, 13:49

Происшествия
Ветер и дождь свалили в Липецке шесть деревьев
#дерево #ветер
3
Ветер и дождь свалили в Липецке шесть деревьев

сегодня, 13:22

Происшествия
Дело о смертельном избиении соседа тростью дошло до суда
#труп #конфликт #побои
Дело о смертельном избиении соседа тростью дошло до суда

сегодня, 12:56

Происшествия