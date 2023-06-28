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Спасатели уничтожили 10 мин и три противотанковые гранаты, найденные в поле у высоты Огурец
На специальном полигоне в Тербунском районе спасатели уничтожили 10 миномётных мин времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы обнаружили накануне в Воловском районе поисковики отряда «Неунываки»
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, боеприпасы 27 июня нашли в Воловском районе поисковики отряда «Неунываки». Мины и гранаты они обнаружили в поле у высоты «Огурец».
«На месте обнаружения боеприпасов была выставлена охрана силами полиции. Затем мины и гранаты забрала пиротехническая группа управления ГПСС Липецкой области.