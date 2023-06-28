Спасатели уничтожили 10 мин и три противотанковые гранаты, найденные в поле у высоты Огурец

На специальном полигоне в Тербунском районе спасатели уничтожили 10 миномётных мин времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы обнаружили накануне в Воловском районе поисковики отряда «Неунываки»





Сегодня на полигоне в Требунском районе пиротехническая группа областного управления государственной противопожарной спасательной службы уничтожила 10 минометных мин и три противотанковые гранаты.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, боеприпасы 27 июня нашли в Воловском районе поисковики отряда «Неунываки». Мины и гранаты они обнаружили в поле у высоты «Огурец».



«На месте обнаружения боеприпасов была выставлена охрана силами полиции. Затем мины и гранаты забрала пиротехническая группа управления ГПСС Липецкой области.



