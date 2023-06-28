На ребёнка не выплатили пособие из-за слишком юного возраста молодой матери

Суд встал на сторону женщины и ребёнка.

Усманский районный суд Липецкой области рассмотрел гражданское дело о признании права на единовременную выплату на рождение первого ребенка.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ребёнок родился в декабре прошлого года, но после подачи документов в пособии было отказано в связи с тем, что на момент рождения ребенка его матери не исполнилось 18 лет.



В результате суд удовлетворил требования молодой матери, признав за ней право на получение единовременной социальной выплаты в связи с рождением первого ребенка, обязав Центр социальной защиты населения назначить и выплатить женщине единовременную выплату на рождение первенца — 85 тысяч рублей.

