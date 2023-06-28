Общество

58 минут назад

Сегодня в Липецке: визит кенгуру Беннета и баснословные заработки репетиторов

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#Сегодня в Липецке
Сегодня в Липецке: визит кенгуру Беннета и баснословные заработки репетиторов

Рассказываем всё самое главное по наступившую среду.

Дождь ослабнет

Сегодня в Липецке потеплеет, столбик поднимется до 20-22 градусов. Дождь перестанет лить целый день, но иногда может приниматься местами.

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Отключение воды

В связи с ремонтными работами сегодня с 10:00 до 20:00 останутся без холодной воды три улицы Липецка: 15 микрорайон, 35, Катукова, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41 и Шуминского, 8а, 10.

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Отключение электричества

С 9:00 до 17:00 погрузятся во мрак улицы Воровского и Силикатная, а также один дом на Московской, 6.

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Пробки

Заторы в городе начинаются ещё до 6 утра, и затем с каждой минутой их становится все больше. Но нет таких пробок, которые было бы невозможно объехать. Нужно лишь чуть-чуть знать город и выяснить дорожную обстановку на «Яндекс-пробках» или аналогичных приложениях. Всего пара минут на их изучение помогут сэкономить уйму времени в пути.


Предпоследний показ

В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) сегодня состоится предпоследний показ фильма в рамках детского кинофестиваля «Радуга». В 10:00 покажут картину «Вечность. Вечность и дальше». Россия, 2022. Фантастика. Режиссёр Андрей Ким (12+)

Сюжет разворачивается в вымышленном мире, где изобретение бессмертия разделило человечество на две касты. Малый круг бессмертных живет под куполом в стерильных условиях. А простые смертные выживают за куполом, доедая все, что осталось от прежних времен. И вот однажды дети, выращенные в лаборатории, и их учитель-андроид выпадают из-под купола. Тут-то и начинаются приключения.

Стоимость билета 50 рублей.

Что они передвинули? (12+)

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня вечером желающие смогут увеличить свои знания и повысить эрудицию. В 19:03 начнёт свою работу лекторий «Элементарный путеводитель: Передвижники и что они передвинули».

Речь пойдёт о передвижниках – товариществе художников, которое родилось в России в последней трети XIX столетия. В нему принадлежали такие мастера кисти, как Илья Репин, Василий Суриков, Иван Суриков, Архип Куинджи и другие. На первой лекции речь пойдёт о творчестве Ивана Николаевича Крамского и Григория Григорьевича Мясоедова. Рассказывает Юлия Баркова, вход - любая бумажная купюра.

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Иван Крамской. "Неизвестная"

Мастер классы по рукоделию

КерамоКластер, он же – музей современной скульптуры имени Ю.Гришко (ул Студёновская, 39 б) сегодня приглашает на два мастер-класса. В 12:00 Мастер-класс «Традиционная среда» (6+) проводит Ирина Беликова - народный мастер России, работает с глиной с 2002 года, ведёт собственную исследовательскую работу по истории романовского промысла.

На мастер-классе каждый сможет своими руками создать для себя настоящий изразец/панно по романовским сюжетам или с растительным орнаментом. На занятиях участники познакомятся со всеми этапами изготовления изразцов: от рисования эскизов до финальной росписи.

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В 18.00 состоится мастер-класс «Свистулька «Кролик» (с росписью) (6+). Занятие проводит Яна Ищенко - художник, преподаватель, лауреат всероссийских конкурсов изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Ведущая познакомит участников с образами традиционной для липецкой земли игрушки-свистульки и расскажет, как лепились традиционные свистульки, кроме того, все участники смогут создать авторское изделие в виде кролика или другого животного.

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Внимание! Для участия в мероприятиях необходима предварительная запись по телефону +7 901 910 1310.

В зверинце пополнение

Лето – прекрасное время, чтобы сходить с ребёнком в знаменитый липецкий зоопарк. Тем более что так появились новые животные. Две девочки и мальчик кенгуру Беннетта приехали в наш зверинец из Карелии. За ними лично в «Зоо Гринпарк – Карелия» ездил главный липецкий любитель животных, директор зоопарка Александр Осипов.

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Сам он объяснил, что сумчатые животные стали своеобразным подарком к 320-летию Липецка и 50-летию зоопарка.

Кто любит работать в дождь

В ясную погоду лучше всех работают менеджеры по логистике, менеджеры по закупкам и водители, а в пасмурную — дизайнеры, операторы call-центра и секретари. Это выяснили исследователи SuperJob.

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Дождь, снег или ветер чаще всего вдохновляет к работе дизайнеров (45%), операторов call-центров (39%) и секретарей (35%). Кроме того, в ненастье хорошо работается маркетологам (33%) и системным администраторам (31%). «Гулять в такую погоду не тянет, так что работаю результативно», — объясняют они.

Тех, для кого погода не важна, больше всего среди менеджеров по работе с клиентами (57%), медсестер (54%), маркетологов (46%), а также кладовщиков (45%) и ИТР (43%). «Мне хорошо работается при любой температуре за окном», — комментируют опрошенные.

Заработок для умных

Июнь – это экзамены, ЕГЭ, сдача документов в вузы. По данным «Авито», В топ-5 самых массовых услуг в сфере обучения вошли: репетиторы по школьным и вузовским предметам (доля 38%), обучение иностранным языкам (23%), профессиональная подготовка (13%), детское развитие и услуги тренера (по 12%).

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Спрос на обучение иностранным языкам в июне по сравнению с предыдущим годом вырос на 36%. В число  языков, спрос на которые растет наиболее активно, вошли корейский (+139%), арабский (+82%) и китайский (+79%) языки. Изучением английского языка в этом мае интересовались на 34% чаще, чем в прошлом году. 

По данным сервиса, за год репетиторы выполнили порядка 286 миллионов заказов с общей выручкой более 1 триллиона рублей. Если вы увидели в этом лёгкий заработок, то полезно будет знать, что восновном в сфере работают частные специалисты (77%). 59% исполнителей услуг имеет высшее образование, еще 23% — два или более высших образований или ученую степень.

Дорогие липчане! Погода нас вновь пока не балует, лето вроде бы пришло в Липецкую область, но в последние дни куда-то потерялось. Но, как мы выяснили выше, далеко не все испытывают дискомфорт от дождливой погоды. Если же вам нужно отвлечься, то прекрасный способ – новости. Чаще заходите на GOROD48, с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.

7 456
#Сегодня в Липецке

Комментарии (7)

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Пессимист

20 минут назад
Дождь, снег или ветер чаще всего вдохновляет к работе дизайнеров, а так же укладчиков асфальта
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Бомж Валера

25 минут назад
А где можно выучиться на репетитора? Так то я школу с Красным дипломом закончил, но с годами стал подзабывать маленько...
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Студент

29 минут назад
А что кенгуру теперь и в Карелии обитают? Не удивлюсь, если скоро пингвины мигрируют в Африку...
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Электорат

32 минуты назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Коммунист

32 минуты назад
Антисоветчик, это вам не СССР
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Коммунист

41 минуту назад
Акелла промахнулся
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Антисоветчик

43 минуты назад
У репетиторов, не такие уж и "баснословные" заработки. Народ нищий. Платить нечем. Но в сумме получается много, т.к практически все учащиеся 10-11 классов, занимаются с репетитором. Школа не даёт достаточных знаний.
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
25
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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