Сегодня в Липецке: визит кенгуру Беннета и баснословные заработки репетиторов

Рассказываем всё самое главное по наступившую среду.

Дождь ослабнет

Сегодня в Липецке потеплеет, столбик поднимется до 20-22 градусов. Дождь перестанет лить целый день, но иногда может приниматься местами.







Отключение воды

В связи с ремонтными работами сегодня с 10:00 до 20:00 останутся без холодной воды три улицы Липецка: 15 микрорайон, 35, Катукова, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41 и Шуминского, 8а, 10.







Отключение электричества

С 9:00 до 17:00 погрузятся во мрак улицы Воровского и Силикатная, а также один дом на Московской, 6.







Пробки

Заторы в городе начинаются ещё до 6 утра, и затем с каждой минутой их становится все больше. Но нет таких пробок, которые было бы невозможно объехать. Нужно лишь чуть-чуть знать город и выяснить дорожную обстановку на «Яндекс-пробках» или аналогичных приложениях. Всего пара минут на их изучение помогут сэкономить уйму времени в пути.



