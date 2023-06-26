Липецкий хоккеист во втором поколении поставил карьеру на карту ради Высшей лиги

Павел Копытин мог ещё год играть по молодёжи, но решил пойти "ва-банк".

Нападающий МХК «Липецк» Павел Копытин попробует заиграть на новом уровне, он подписал просмотровый контракт с клубов Высшей лиги (ВХЛ) «Дизелем» из Пензы.

За «Липецк» Копытин отыграл два сезона в 2021-23 гг. – 79 матчей, 51 очков (18 голов + 33 ассиста).

Павел – сын известного липецкого нападающего Николая Копытина из легендарного состава тренера Виктора Семыкина, который в 1998 году сенсационно вывел «Липецк» в суперлигу (аналог нынешней КХЛ), а в сезоне 1998/99 занял 11-е место среди сильнейших команд страны. Так же Копытин-старший выступал за «Спартак» (Москва), «Металлург» (Новокузнецк), сейчас он – директор столичной спортивной школы «Град».

Копытин-младший является воспитанником московского хоккея, школ «Град» и «Спартак». В его биографии есть даже сезон в заокеанской лиге NA3HL за юниорскую команду «Сент-Луис Блюз» - 19 игр и 6 (3+3) очков.

20-летний игрок по возрасту ещё имел право на один сезон в молодёжном хоккее, но решился на ответственный шаг. Пробиться в ряды «Дизеля», занявшего в минувшем регулярном чемпионате 4-е место (в плей-офф пензенцы, правда, вылетели в 1/8 финала от «Тороса» - 2-4), будет неимоверно сложно. Но парень верит в себя.







«Дизель» соберётся в Пензе 11 июля и первое время будет работать в родном городе, в первую очередь – над физикой. Первый контрольный матч команда Алексея Ваулина проведёт 29 июля в Бору Нижегородской области, причём сразу с таким грандом, как столичное «Динамо», на следующий день – игра с «Норильском». С 10 по 12 августа их ждёт турнир в Рязани с местной командой. Воронежским «Бураном» и «Тамбовом», 23-25 августа – традиционный Кубок «Дизеля» в Пензе, куда на этот раз приедут «Химик» (Воскресенск), «Нефтяник» (Альметьевск) и «Торос» (Нефтекамск). В этих играх и тренировках Копытину-младшему и предстоит проявлять себя.

Ранее воспитанник липецкого хоккея защитник Даниил Болдырев, минувший сезон проведший в «Тамбове», заключил просмотровый контракт с другим представителем ВХЛ «Кристаллом» из Саратова.