«Металлург» вернул воспитанник с опытом РПЛ, но клубу всё ещё нельзя регистрировать новичков

На клуб даже наложили очередной штраф - 150 тысяч рублей за то, что не расплатился с игроками предыдущего состава.

Спустя 9 лет в «Металлург» вернулся Алексей Рыбин, один из немногих липчан, кто в своей карьере добрался до высшего уровня – выступал в Премьер-Лиге.

Последние два сезона 35-летний крайний защитник играл в ФНЛ/первом дивизионе за краснодарскую «Кубань». В минувшем чемпионате принял участие в 17-ти матчах, забил 2 гола.

Рыбин отлично известен главному тренеру «сталеваров» Сергею Первушину по совместной работе в «Тамбове», в частности – в РПЛ. В 2019-20 гг. провел в сильнейшей лиге России 32 матча, отметился 4 голевыми передачами. Под руководством Первушина Рыбин помог тамбовчанам сохранить прописку в РПЛ в сезоне-2019/20 – 14-е место. Кроме того, у футболиста есть ещё несколько регалий: в составе «Тамбова» в 2016 году он становился победителем зонального турнира во второй лиге, а в 2019 году – выигрывал первенство ФНЛ. В сезоне 2016/17 его признавали лучшим защитником ФНЛ.

В богатой карьере футболиста были всего три клуба: до «Тамбова» и «Кубани» от выступал за родной «Металлург» в 2008-14 гг, провёл 145 матчей, забил 4 гола.

Рыбин стал 4-м новичком нашей команды текущим летом вслед за защитником Александром Крикуненко («Салют» Белгород), полузащитниками Дмитрием Пахомовым («Космос» Долгопрудный) и Денисом Сёминым («Рязань»).

Кроме того, в конце прошлой недели перезаключили контракты со «сталеварами» местные ветераны опорник и капитан команды Роман Войдель, нападающий Максим Григорьев.

Всё это хорошо, да только с клуба по-прежнему не снят запрет на регистрацию новых футболистов, который из-за долгов тянется – страшно сказать – уже почти полгода – с февраля. Более того, в конце прошлой недели запрет был наложен на «Металлург» … в очередной раз.

Всё потому что руководство клуба никак не может расплатиться с футболистами Николаем Иванниковым и Антоном Беловым, у которых не выдержало терпение и они подали иски к клубу в палату по разрешению споров. Долги перед спортсменами погашаются «в час по чайной ложке», из-за чего в минувшую пятницу РФС принял решение оштрафовать «Металлург» в общей сложности на 150 тысяч рублей за неисполнение предыдущих решений по выплатам. Узнав об этом, один из футболистов лишь грустно усмехнулся, добавив: «Это даже больше, чем они нам остались должны».

Действительно, почему клуб, которому из областного бюджета выделяют ежегодную субсидию почти в 98 миллионов рублей, не может погасить сравнительно небольшой долг перед футболистами? Общественность, а частности футбольный агент и автор Telegram-канала «Честность – не порок» Антон Смирнов, публично задаются вопросами, как «Металлург» мог получить лицензию на выступление в новом сезоне, если до сих пор не расплатился с футболистами.

На ум приходит лишь один вариант: липчане предоставили в РФС заверенное в высоких кабинетах гарантийное письмо, что расплатятся со всеми т.е. в очередной раз пообещали. Сколько могут длиться обещания липецких футбольных руководителей вам расскажет любой игрок, а особенно – те двое, у которых лопнуло терпение и они начали обращаться в футбольные инстанции, хотя, как видим, даже это им пока не совсем помогло.

Напомним, что зимой-2023 «Металлург» из-за запрета стал единственным клубом России, который не смог укрепить свой состав и при этом сам потерял нескольких бойцов. В итоге короткая скамейка запасных чуть не привела к краху: по результатам весенней часть «сталевары» не вошли в группу «А» второй лиги и выбыли в «группу Б», которая, по сути – третья лига. Спас команду лишь отказ двух южных команд, из-за которого «Металлург» всё же зачислили в группу «А». Правда есть нюанс.

Если с Иванниковым не расплатятся до начала августа, то в силу может вступить пункт 4 статьи 6 регламента РФС по разрешению споров, согласно которому неисполнение решение Палаты по разрешению споров в течение 6 месяцев грозит клубу снятием 3-х турнирных очков. А в этом случае «сталевары» в таблице-2022/23 не удержатся даже на своём 6-м месте и переместятся на 7-е. Т.е. их право играть в буферной группе второй лиги перейдёт к «Калуге»?