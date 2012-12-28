Кейтеринговая компания внезапно для мэрии Липецка отказалась кормить детей в школьных лагерях
Экономика
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11 минут назад
Статистика: липчане стали больше тратить на общепит
Оборот розничной торговли в Липецкой области вырос в январе-апреле на 9,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) и составил 124,9 миллиарда рублей, или 111,9 тысячи рублей на душу населения, сообщает Липецкстат.
Оборот общественного питания в январе-апреле 2024 года составил почти 4,3 миллиарда рублей, или 115,3% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. В расчете на душу населения траты оказались 3817 рублей.
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