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11 минут назад

Статистика: липчане стали больше тратить на общепит

Оборот розничной торговли в Липецкой области вырос в январе-апреле на 9,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) и составил 124,9 миллиарда рублей, или 111,9 тысячи рублей на душу населения, сообщает Липецкстат. 

Доля трат на непродовольственные товары составила за четыре месяца 52,1% всего розничного товарооборота. На них пришлось почти 65,1 миллиарда рублей, что на 11,2% превышает прошлогодний показатель. Траты на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия выросли на 8%, до 59,8 миллиарда рублей. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,0% от оборота розничной торговли. 

Оборот общественного питания в январе-апреле 2024 года составил почти 4,3 миллиарда рублей, или 115,3% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. В расчете на душу населения траты оказались 3817 рублей.

траты населения
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