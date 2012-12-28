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Происшествия
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сегодня, 15:49
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Безработный из Тулы выдавал себя за электрика ЛГЭка и обирал стариков
Теперь его обвиняют в мошенничестве.
По версии следствия, в январе 2024 года нигде не работающий 31-летний туляк приехал в Липецк, где ходил по квартирам пожилых людей и выдавал себя за работника АО «ЛГЭК».
«Он сообщал пенсионерам, что их счетчики электроэнергии находятся в аварийном состоянии и требуют срочной замены. Четверо стариков ему поверили ему и заплатили за замену тумблеров счетчиков в общей сложности 83 тысячи рублей», — сообщили в прокуратуре Советского района Липецка.
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