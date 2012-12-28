Безработный из Тулы выдавал себя за электрика ЛГЭка и обирал стариков

Теперь его обвиняют в мошенничестве.



Направлено в суд дело 31-летнего жителя Тулы, обвиняемого в мошенничестве. Его жертвами, по данным следствия, стали четверо липецких стариков.По версии следствия, в январе 2024 года нигде не работающий 31-летний туляк приехал в Липецк, где ходил по квартирам пожилых людей и выдавал себя за работника АО «ЛГЭК».«Он сообщал пенсионерам, что их счетчики электроэнергии находятся в аварийном состоянии и требуют срочной замены. Четверо стариков ему поверили ему и заплатили за замену тумблеров счетчиков в общей сложности 83 тысячи рублей», — сообщили в прокуратуре Советского района Липецка.