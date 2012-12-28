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сегодня, 15:49
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Безработный из Тулы выдавал себя за электрика ЛГЭка и обирал стариков

Теперь его обвиняют в мошенничестве.

Направлено в суд дело 31-летнего жителя Тулы, обвиняемого в мошенничестве. Его жертвами, по данным следствия, стали четверо липецких стариков.

По версии следствия, в январе 2024 года нигде не работающий 31-летний туляк приехал в Липецк, где ходил по квартирам пожилых людей и выдавал себя за работника АО «ЛГЭК». 

«Он сообщал пенсионерам, что их счетчики электроэнергии находятся в аварийном состоянии и требуют срочной замены. Четверо стариков ему поверили ему и  заплатили за замену тумблеров счетчиков в общей сложности 83 тысячи рублей»,  — сообщили в прокуратуре Советского района Липецка. 

мошенничество
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Злая бабка
4 минуты назад
Перед новым годом заходил такой специалист. Посмотрел счетчик снял на мобильник и объявил, что все очень плохо. Надо отключить все приборы срочно , а то все сгорит. Велел идти в лэск и делать заявку на замену чего то. Но лоханулся и предложить тотчас все заменить за 30 тысяч. Чуть не повелась, сидеть без электричества в новогоднюю ночь не хотелось. После предложения платной его услуги мозги стали на место и отослала его к черту. Будьте деды и бабки бдительны! Лучше перебдеть чем недобдеть карман целее будет.
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о0о
29 минут назад
Дело Пентегова живет и процветает
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Адвокат Черный
57 минут назад
Надо было мужику вовремя вставать на лыжи!!!
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Лиза
сегодня, 16:15
К нам вчера подобный мошенник приходил проверять счётчики воды. Я ему даже дверь не открыла. Два месяца назад тоже мошенник приходил проверять счётчики воды, одного пенсионера из нашего подъезда обманул на 12 тысяч.
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Адвокат Черный
сегодня, 16:03
Жаль мужика...На ровном месте срок поднял. Надо было вовремя вставать на лыжи...
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мнение народа
сегодня, 15:54
Кто как может , так и зарабатывает . У нас любой труд в почёте!
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