Сегодня в Липецке: зачем автобусы начали помечать наклейками, сколько должен длиться идеальный отпуск

Раскрываем культурный код наступившего дня.

Липчанам приготовиться к тому, что столбик термометра днём не опустится ниже тридцатиградусной отметки, температура составит 31-33 градуса. Без существенных осадков.











В частном секторе такие же трудности испытают жители улиц Артёма и Долгорукова.









С 14:00 до 18:00 обесточат улицы Разина и Терешковой.









С раннего утра в города начали образовываться заторы и с каждой минутой меньше их не становится. Выручить могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны показать, где пробки чуть меньше. А там уже как повезёт.





В 15:00 в детской библиотеке «Солнечной» (Сиреневый пр., 3, подъезд 2, квартира 39) пройдёт игра-викторина «Моя родина» (6+).















Вход на указанные мероприятия свободный.

В Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) в 11:00 состоится открытие фотовыставки «Самая красивая страна» (6+).





В зале будут представлены 19 работ призеров ежегодного фотоконкурса, проводимого Русским географическим обществом. Это лучшие работы победителей в каждой из номинаций, отражающих красоту и разнообразие природы нашей страны, таких как «Пейзаж», «Россия с высоты птичьего полета», «Магия стихии» и других.











Красоты родной природы







Фотоконкурс с 2015 года является медиапроектом Русского географического общества. За несколько лет число присланных фотографий составило около 700 тысяч. В этом году на конкурс было прислано около 47 тысяч фотографий авторов из самых разных стран.









Детский кинофестиваль





Фестиваль детских фильмов «Радуга» продолжается в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а).





Сегодня юным зрителям покажут мультик «Северные амуры». Россия, 2023. Режиссёр Руслан Тавабилов (6+).





История о пяти башкирах, которым предстоит пройти две войны — Русско-шведскую и Отечественную 1812 года. Французы прозвали их Северными амурами в честь божества любви Амура — поскольку конники были вооружены луком и стрелами. Они неожиданно нападали на неприятеля и так же резко уходили в тыл, оставаясь неуловимыми.





Роли озвучивали: Радик Юльякшин. Назифа Кадырова, Идрис Газиев.









На ней представлены работы 8-ми разных художниц, у каждой из которых есть свой творческий почерк, но в то же время их объединяет любовь к солнечному свету, особый оптимистический взгляд на жизнь и искусство. И, конечно, любовь к цветам.











В 14:00 на стадионе «Динамо» (ул. К.Маркса, 27) пройдёт первенство липецкой СШОР по лёгкой атлетике. В программе прыжки в длину, прыжки в высоту, толкание ядра.











– Если вы зашли в автобус, на котором имеется наклейка о наличии кондиционера, и он не включен, вы можете обратиться к водителю, который обязан включать систему кондиционирования при температуре воздуха на улице более 25 градусов, - обрадовал липчан директора по эксплуатации Дмитрий Ушков.









Среди женщин больше тех, кому достаточно для отпуска трех недель -26%. Среди мужчин же больше сторонников 4-недельного отдыха -31%.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ останутся без холодной воды жители улиц 9 мая, 2, 4, 6; Адмирала Лазарева, 10, 12;Богдана Хмельницкого, 2, 2а, 3, 3б, 4, 6, 8, 10; Марии Расковой, 2а, 2б; Папина, 17а, 17, 19б; Ферросплавной, 2а, 2, 4, 6, 8, 10, 12; площади Металлургов, 1, 2а, 2б, 2в, 2/1, вл. 2, 3, 4, 4а, 5, 5/1, 5б; проспекта Мира, 33, 35, 35а, 36, 38, 40, 42, 44; переулка Бестужева, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28.В промежутке с 8:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта на срок до 3-х часов погрузятся во мрак улицы Бабушкина, Бардина, Водной, Гагарина, Гастелло, Геологической, Д.Бедного, Детской, Космонавтов, Кочеткова, Металлургов, Монтажников, Левобережной, Солидарности, Спиртозаводской, площади Заводская, Мира, проспект Мира, проезд Осенний, переулки Болотникова, Войнич, Ермака.Отмечать заранее – наша добрая традиция. Тем более что в День России работники культурных учреждений тоже хотят отдохнуть, а праздник – не Новый Год, можно и подвигать.Сегодня в 15:00 в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) состоится концерт «Ты, Россия, и сердце, и песня моя!» (6+). Перед гостями выступит ансамбль «Родные напевы».В 18:00 в филиале ДК «Матыра» на Дачном (ул. Писарева, 16) начнётся концерт местных творческих коллективов «И в сердце, и в песне Россия!» (6+).Выставка продлится до 8 июля.Сеансы пройдут в 10:00 и в 11:15.Любопытная выставка открылась в Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) под названием «Женский путь в искусстве».Центр приглашает на выставку ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 19:00.Любители спорта сегодня могут сходить в гости к «королеве спорта».Вход свободный.Много лет липчане, пережившие последнее повышение цен в общественном транспорте буквально несколько дней назад, мечтали о комфорте в городских автобусах и кондиционерах летом.И им решили пойти навстречу. Ну как навстречу… Автобусыс работающими кондиционерами «Липецкпассажиртранса» решили помечать специальной наклейкой.По его словам, из 280 автобусов предприятия кондиционеры установлены в 192. Почти в сотне их нет, но это, похоже, не беда. Ведь у частников ситуация ещё хуже: из 314 транспортных средств кондиционеры есть только у 15-ти.Лишь 4% липчан уверены, что для идеального отдыха им достаточно 10 дней. По мнению 13% респондентов, восстановить силы можно за две недели. Для 19% — три недели. 3 из 10 опрошенных считают, что отпуск должен длиться четыре недели. В том, что идеальный отпуск должен продолжаться больше 28 дней убеждены 26%.Среди горожан до 34 лет чаще встречались те, кто успевает восстановить свои силы за 2 недели отдыха. Опрошенные от 35 до 45 лет выступали за 4-недельный отпуск чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.