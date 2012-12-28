В Лев-Толстовском районе простились с 39-летним участником СВО

Юрий Еремеев погиб 6 мая. 9 июня его похоронили.

9 июня в Лев-Толстовском районе простились с участником специальной военной операции 39-летним Юрием Еремеевым.Как сообщил в своём официальном Telegram-канале глава Лев-Толстовского района Эдуард Брагин, рядовой, наводчик мотострелкового батальона Юрий Еремеев погиб 6 мая этого года в ходе выполнения специальной военной операции на Украине.