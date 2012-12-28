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Общество
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сегодня, 11:06
В Лев-Толстовском районе простились с 39-летним участником СВО
Юрий Еремеев погиб 6 мая. 9 июня его похоронили.
Как сообщил в своём официальном Telegram-канале глава Лев-Толстовского района Эдуард Брагин, рядовой, наводчик мотострелкового батальона Юрий Еремеев погиб 6 мая этого года в ходе выполнения специальной военной операции на Украине.
Фото - t.me/eabragin