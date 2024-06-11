«Продрал весь бок машине и скрылся»

Липчанин ищет очевидцев утреннего ДТП на подъезде к микрорайону «Елецкий».

Сегодня в 07:12 на подъезде с дороги Р-119 «Орёл-Тамбов» (Северный обход Липецка) к микрорайону «Елецкий» произошло механическое ДТП: водитель китайского тентованного фургона продрал бок автомобилю «Лада Приора» и как ни в чём не бывало продолжил движение в сторону Тамбова.Водитель «Приоры» ищет очевидцев происшествия или просит откликнуться второго участника аварии, позвонив по телефону: 8-906-592-66-80 (Денис).