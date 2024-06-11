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Происшествия
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37 минут назад
«Продрал весь бок машине и скрылся»
Липчанин ищет очевидцев утреннего ДТП на подъезде к микрорайону «Елецкий».
Водитель «Приоры» ищет очевидцев происшествия или просит откликнуться второго участника аварии, позвонив по телефону: 8-906-592-66-80 (Денис).
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