По улице Московской потекли реки

В соцсетях пишут о запахе фекалий, в «РВК-Липецк» говорят об утечке воды.

Сегодня депутат облсовета Николай Быковских опубликовал фотографии разлившейся в 19-м микрорайоне реки: «Очередной великий прорыв в Липецке. На 19-м микрорайоне прорвало канализацию. Теперь в воздухе города носится амбре не только с полей. Жители жалуются, что дышать просто невозможно. Реакции со стороны городских властей никакой».Смущало то, что на одной из фотографий из этой реки пила какая-то птица. Неужели ее привлекают канализационные стоки?Мы обратились за комментариями в компанию «РВК-Липецк».«Утечек на сетях водоотведения в 19-м микрорайоне не обнаружено. Однако у дома №105 по улице Московская имеется утечка на сетях водоснабжения. Устранить ее планируется завтра, 12 июня. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей города с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк», — ответили нам в пресс-службе компании.