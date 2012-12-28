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Общество
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сегодня, 11:16
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По улице Московской потекли реки
В соцсетях пишут о запахе фекалий, в «РВК-Липецк» говорят об утечке воды.
Смущало то, что на одной из фотографий из этой реки пила какая-то птица. Неужели ее привлекают канализационные стоки?
Мы обратились за комментариями в компанию «РВК-Липецк».
«Утечек на сетях водоотведения в 19-м микрорайоне не обнаружено. Однако у дома №105 по улице Московская имеется утечка на сетях водоснабжения. Устранить ее планируется завтра, 12 июня. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей города с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк», — ответили нам в пресс-службе компании.
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