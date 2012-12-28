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сегодня, 11:16
4

По улице Московской потекли реки

В соцсетях пишут о запахе фекалий, в «РВК-Липецк» говорят об утечке воды.

Сегодня депутат облсовета Николай Быковских опубликовал фотографии разлившейся в 19-м микрорайоне реки: «Очередной великий прорыв в Липецке. На 19-м микрорайоне прорвало канализацию. Теперь в воздухе города носится амбре не только с полей. Жители жалуются, что дышать просто невозможно. Реакции со стороны городских властей никакой».

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Смущало то, что на одной из фотографий из этой реки пила какая-то птица. Неужели ее привлекают канализационные стоки?

Мы обратились за комментариями в компанию «РВК-Липецк».

«Утечек на сетях водоотведения в 19-м микрорайоне не обнаружено. Однако у дома №105 по улице Московская имеется утечка на сетях водоснабжения. Устранить ее планируется завтра, 12 июня. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей города с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк», — ответили нам в пресс-службе компании.
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Гагарина
33 минуты назад
В РВК работать не кому, там остались 2 человека, поэтому и думайте, когда это все устранят
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пришелец Ванюша
57 минут назад
Потерпите скоро наступит зима и ваша река из фекалий замёрзнет проблема будет сразу решена
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Ну, Ну..
7 минут назад
Не замерзают реки и озера из фекалий! На Ковалёва пятый год уж как проверено.(
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Местный житель
сегодня, 11:31
01.06.2024 раскопали, воду откачали и засыпали, ничего не делали. Воду дали и потекло еще больше воды. На протяжении 2-х недель и заявок в РВК никакой реакции, только отписка и ответ только один, как решит администрация.
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