Дороги работают в штатном режиме, лишь под Лебедянью ограничена скорость

Завтра уже всё заасфальтируют.

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Все дороги, которые были вчера перекопаны в Липецкой области, сегодня уже вовсю используются автомобилистами, сообщили в правительстве региона.

Там вновь напомнили, что участки засыпали щебнем и песком, завтра начнут асфальтировать.

Был один потенциально опасный участок – на лебедянском направлении. Его тоже залатали и поставили ограждающие знаки для безопасности автомобилистов. Здесь пока ограничен скоростной режим.



Видео правительства Липецкой области

