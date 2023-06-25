Общество

сегодня, 14:09

Дороги работают в штатном режиме, лишь под Лебедянью ограничена скорость

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#Дороги
2

Завтра уже всё заасфальтируют.

Все дороги, которые были вчера перекопаны в Липецкой области, сегодня уже вовсю используются автомобилистами, сообщили в правительстве региона.

Там вновь напомнили, что участки засыпали щебнем и песком, завтра начнут асфальтировать.

Был один потенциально опасный участок – на лебедянском направлении. Его тоже залатали и поставили ограждающие знаки для безопасности автомобилистов. Здесь пока ограничен скоростной режим.

Видео правительства Липецкой области

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#Дороги
2

Комментарии (2)

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Проеззал

8 минут назад
В новостях написали, что все привели в порядок , зачем обманывать. ? Перекопай дорогу и получи за это орден
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Мимо проходил

15 минут назад
Люди помните ,чтобы правительственную награду получить надо купить карту и её рассмотреть.
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