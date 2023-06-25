сегодня, 14:09
Дороги работают в штатном режиме, лишь под Лебедянью ограничена скорость
Завтра уже всё заасфальтируют.
Все дороги, которые были вчера перекопаны в Липецкой области, сегодня уже вовсю используются автомобилистами, сообщили в правительстве региона.
Там вновь напомнили, что участки засыпали щебнем и песком, завтра начнут асфальтировать.
Был один потенциально опасный участок – на лебедянском направлении. Его тоже залатали и поставили ограждающие знаки для безопасности автомобилистов. Здесь пока ограничен скоростной режим.
Видео правительства Липецкой области
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