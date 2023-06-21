Общество

10 минут назад

Вечером 23 июня в центре Липецка будет действовать сухой закон

21
#алкоголь
Вечером 23 июня в центре Липецка будет действовать сухой закон
23 июня на Соборной площади пройдет праздник выпускников «Липецкие зори». Праздник начнется в 19:30 и продлится до 22:00.

Как сообщили в городском управлении потребительского рынка, на время праздника, в 100 метрах от площади будет запрещена розничная продажа алкоголя. 

«Согласно действующему законодательству, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий на территории их проведения, расположенной за пределами зданий (строений, сооружений), и на прилегающих территориях на расстоянии менее 100 метров от места проведения публичного мероприятия, за два часа до заявленного времени начала мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после его окончания», — рассказали в управлении потребрынка.
21
#алкоголь

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