Вечером 23 июня в центре Липецка будет действовать сухой закон

23 июня на Соборной площади пройдет праздник выпускников «Липецкие зори». Праздник начнется в 19:30 и продлится до 22:00.



Как сообщили в городском управлении потребительского рынка, на время праздника, в 100 метрах от площади будет запрещена розничная продажа алкоголя.



«Согласно действующему законодательству, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий на территории их проведения, расположенной за пределами зданий (строений, сооружений), и на прилегающих территориях на расстоянии менее 100 метров от места проведения публичного мероприятия, за два часа до заявленного времени начала мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после его окончания», — рассказали в управлении потребрынка.

