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Бывшему сотруднику прокуратуры не удалось оспорить приговор по делу о взятке в полмиллиона рублей

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#взятка #прокуратура
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Экс-сотрудник прокуратуры Воронежской области Андрей Авдеев в очередной раз заявил о своей непричастности к совершению преступления.

Липецкий областной суд оставил без изменения приговор экс-сотруднику прокуратуры Воронежской области Андрею Авдееву по делу о взятке в 500 тысяч рублей. Напомним, ранее Правобережный районный суд приговорил Андрея Авдеева по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ за получение взятки в крупном размере к 7 годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах прокуратуры сроком на 5 лет. Кроме того, он лишен классного чина «старший советник юстиции».

Судом было установлено, что в январе 2016 года Андрей Авдеев получил от адвоката Марии Григорашенко взятку в 500 тысяч рублей за содействие ее подзащитному, который привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Авдеев должен был воспользоваться служебным положением и имеющимися связями для того, чтобы склонить должностных лиц к рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест подозреваемому, а также заключению с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. В суде экс-сотрудник прокуратуры свою вину отрицал, признавая при этом, что близко общался с адвокатом Григорашенко.

«В ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции сторона защиты ссылалась на недопустимость доказательств, положенных в основу приговора Правобережного районного суда Липецка, нарушение прав подсудимого и незаконность возбуждения уголовного дела в отношении Авдеева. Сторона обвинения настаивала на законности приговора, опровергая доводы адвоката и его подзащитного. Выступая в прениях и последнем слове, Андрей Авдеев в очередной раз заявил о своей непричастности к совершению преступления, а также о том, что занимаемая им должность в прокуратуре Воронежской области не позволяла ему влиять на ход расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Рассмотрев материалы дела, выслушав позиции сторон, Липецкий областной суд оставил приговор Правобережного районного суда без изменения», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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#взятка #прокуратура
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#а знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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