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Бывшему сотруднику прокуратуры не удалось оспорить приговор по делу о взятке в полмиллиона рублей
Экс-сотрудник прокуратуры Воронежской области Андрей Авдеев в очередной раз заявил о своей непричастности к совершению преступления.
Судом было установлено, что в январе 2016 года Андрей Авдеев получил от адвоката Марии Григорашенко взятку в 500 тысяч рублей за содействие ее подзащитному, который привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Авдеев должен был воспользоваться служебным положением и имеющимися связями для того, чтобы склонить должностных лиц к рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест подозреваемому, а также заключению с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. В суде экс-сотрудник прокуратуры свою вину отрицал, признавая при этом, что близко общался с адвокатом Григорашенко.
«В ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции сторона защиты ссылалась на недопустимость доказательств, положенных в основу приговора Правобережного районного суда Липецка, нарушение прав подсудимого и незаконность возбуждения уголовного дела в отношении Авдеева. Сторона обвинения настаивала на законности приговора, опровергая доводы адвоката и его подзащитного. Выступая в прениях и последнем слове, Андрей Авдеев в очередной раз заявил о своей непричастности к совершению преступления, а также о том, что занимаемая им должность в прокуратуре Воронежской области не позволяла ему влиять на ход расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Рассмотрев материалы дела, выслушав позиции сторон, Липецкий областной суд оставил приговор Правобережного районного суда без изменения», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.