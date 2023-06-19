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Отсидевший 18 лет за серию убийств челябинских влюбленных заключенный может оказаться невиновен
Осужденный на 20 лет колонии строгого режима Алексей Корочкин, получивший известность как «лесопарковый маньяк», может быть отпущен на свободу и реабилитирован. Благодаря новым уликам Следственный комитет (СК) возобновил расследование дела о серийных убийствах, происходивших в Челябинске в начале двухтысячных.
В апреле этого года, спустя почти два десятка лет после приговора, к следователям попала ключевая улика — пистолет, из которого были убиты все жертвы. Владельцем оружия оказался бывший полицейский, который скончался от рака около года назад.
Это стало поводом для возобновления расследования, сообщили «Известиям» в СК.
«По данному уголовному делу проводится комплекс мероприятий и оперативно-розыскных действий. Устанавливаются все обстоятельства произошедших событий», — уточнил старший помощник руководителя СК по Челябинской области Владимир Шишков.
В эксклюзивном интервью заключенный Алексей Корочкин заявил «Известиям», что никогда никого не убивал и все эти годы сидел незаконно. По его словам, его посадили по ошибке. Свою невиновность он пытался доказать на протяжении всего процесса и после приговора, но так и не смог.
«Всё в деле показывало на то, что это был не я, была куча несовпадений даже в описании внешности. Но меня посадили по показаниям двух девчонок, которые просто показали на меня пальцем», — сказал в интервью бывший военный.