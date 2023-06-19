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43 минуты назад

Отсидевший 18 лет за серию убийств челябинских влюбленных заключенный может оказаться невиновен

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Осужденный на 20 лет колонии строгого режима Алексей Корочкин, получивший известность как «лесопарковый маньяк», может быть отпущен на свободу и реабилитирован. Благодаря новым уликам Следственный комитет (СК) возобновил расследование дела о серийных убийствах, происходивших в Челябинске в начале двухтысячных.

По этому делу Корочкин был осужден в октябре 2005 года. По версии следствия, в те годы именно он нападал на влюбленные парочки в челябинском парке, насиловал и убивал. Тогда четких улик у следствия не было, но Корочкина осудили по показаниям двух пострадавших, одна из которых впоследствии пыталась отказаться от своих показаний.

В апреле этого года, спустя почти два десятка лет после приговора, к следователям попала ключевая улика — пистолет, из которого были убиты все жертвы. Владельцем оружия оказался бывший полицейский, который скончался от рака около года назад.

Это стало поводом для возобновления расследования, сообщили «Известиям» в СК.

«По данному уголовному делу проводится комплекс мероприятий и оперативно-розыскных действий. Устанавливаются все обстоятельства произошедших событий», — уточнил старший помощник руководителя СК по Челябинской области Владимир Шишков.

В эксклюзивном интервью заключенный Алексей Корочкин заявил «Известиям», что никогда никого не убивал и все эти годы сидел незаконно. По его словам, его посадили по ошибке. Свою невиновность он пытался доказать на протяжении всего процесса и после приговора, но так и не смог.

«Всё в деле показывало на то, что это был не я, была куча несовпадений даже в описании внешности. Но меня посадили по показаниям двух девчонок, которые просто показали на меня пальцем», — сказал в интервью бывший военный.

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