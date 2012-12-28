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сегодня, 11:33
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25-летний мужчина перевёл мошенникам миллион рублей: ему позвонил «оператор сотовой связи»

Кроме того, в выходные жителей Липецкой области обманывали сотрудники «Центрального банка» и «ФСБ».

1 июня в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 25-летний житель Лебедяни.

— С 24 по 29 мая ему звонили мошенники. Сначала это был «оператор сотовой связи», который убедил продолжить общение с «сотрудником Центрального банка». А тот под предлогом защиты денег от мошенников убедил мужчину перевести на различные счета миллион рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Еще один обманутый — 67-летний житель Ельца. 30 мая хотел получить дополнительный заработок, скачал для этого приложение и лишился 342 000 рублей.

В Липецке таким же образом 30 мая обманули 41-летнего мужчину. Он скачал рекомендованное мошенниками приложение для дополнительного заработка и потерял 22 000 рублей.

33-летний житель Грязей 30 мая после звонка сотрудников «Центрального банка» и «ФСБ» перевел мошенникам через банкомат 380 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Дед
18 минут назад
А я заблокировал все входящие с незнакомых номеров. Теперь такая спокуха наступила, нет каждодневной трели рекламных и мошеннических звонков. Если мне кто звонит - значит это им от меня что-то надо. Если мне надо - сам позвоню.
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Мудрец
4 минуты назад
Я так сделал год назад, приходят только уведомления что вам пытались дозвониться нечисть с таких то номеров.
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Пенсионеры
21 минуту назад
Неиссякаемый поток умников. Хотелось бы больше публикаций о состоянии их мозгов после того как они узнали о состоянии их кошельков и как они будут выплачивать кредиты. Может эти публикации дойдут до народа. Не понимаю как ещё можно достучаться до людей?
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Пенсионер ,
31 минуту назад
стало очень опасно отвечать на звонки ! Мне несколько раз в последнее время звонили из разных служб с мобильных телефоном и не знаешь что делать ,отвечать или не отвечать ! Звонки были с незнакомых номеров ,но без обмана .Приходилось ездить ,оформлять бумажные дела . Главное в том ,что сейчас не знаешь ,кто звонит ,мошенник и государственная организация ! Почти все перешли на мобильные телефоны !
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Пенсионеры
19 минут назад
С организаций всегда звонят со стационарного телефона. Кому вы нужны могут и голосовое вам отправить.
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Гость
50 минут назад
25 лет ума нет и не будет
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Элиот
51 минуту назад
Ну как такое возможно? Ну есть у Вас телефон, радуйтесь. Позвонили, не ваш человек, положите трубку. Даже не разговаривайте. Зачем Вы теряете время, а в конечном итоге деньги.
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Дворник2
52 минуты назад
Не жаль тех, кто ждет манны небесной! Какой может быть заработок в интернете??? Взрослые люди, а мозгов не нажили!
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тыкайте
сегодня, 11:40
больше в свои игрушки, без штанов останитесь
Ответить
-
сегодня, 11:39
А реальных общественно опасных преступлений нет что ли?
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Липа
сегодня, 11:39
Бесполезно баранам что-то объяснять
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