25-летний мужчина перевёл мошенникам миллион рублей: ему позвонил «оператор сотовой связи»

Кроме того, в выходные жителей Липецкой области обманывали сотрудники «Центрального банка» и «ФСБ».

1 июня в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 25-летний житель Лебедяни.— С 24 по 29 мая ему звонили мошенники. Сначала это был «оператор сотовой связи», который убедил продолжить общение с «сотрудником Центрального банка». А тот под предлогом защиты денег от мошенников убедил мужчину перевести на различные счета миллион рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Еще один обманутый — 67-летний житель Ельца. 30 мая хотел получить дополнительный заработок, скачал для этого приложение и лишился 342 000 рублей.В Липецке таким же образом 30 мая обманули 41-летнего мужчину. Он скачал рекомендованное мошенниками приложение для дополнительного заработка и потерял 22 000 рублей.33-летний житель Грязей 30 мая после звонка сотрудников «Центрального банка» и «ФСБ» перевел мошенникам через банкомат 380 000 рублей.