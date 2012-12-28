25-летний мужчина перевёл мошенникам миллион рублей: ему позвонил «оператор сотовой связи»
Происшествия
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сегодня, 11:33
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25-летний мужчина перевёл мошенникам миллион рублей: ему позвонил «оператор сотовой связи»
Кроме того, в выходные жителей Липецкой области обманывали сотрудники «Центрального банка» и «ФСБ».
— С 24 по 29 мая ему звонили мошенники. Сначала это был «оператор сотовой связи», который убедил продолжить общение с «сотрудником Центрального банка». А тот под предлогом защиты денег от мошенников убедил мужчину перевести на различные счета миллион рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Еще один обманутый — 67-летний житель Ельца. 30 мая хотел получить дополнительный заработок, скачал для этого приложение и лишился 342 000 рублей.
В Липецке таким же образом 30 мая обманули 41-летнего мужчину. Он скачал рекомендованное мошенниками приложение для дополнительного заработка и потерял 22 000 рублей.
33-летний житель Грязей 30 мая после звонка сотрудников «Центрального банка» и «ФСБ» перевел мошенникам через банкомат 380 000 рублей.
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