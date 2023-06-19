Сычёв троллил Липецк, Амирчик требовал черный «Мерседес» - большой фоторепортаж

Фестиваль «Футбол в сердце» прошёл на стадионе «Металлург» и был посвящён Всемирному дню детского футбола (World Children's Football Day), который отмечают сегодня.

«Звезды»

Фестиваль прошёл в третий раз подряд и вновь привлёк знаменитых гостей. В Липецк приехали обладатель Кубка УЕФА-2004 в составе ЦСКА Евгений Алдонин, двукратный чемпион России Руслан Пименов и чемпионы страны Дмитрий Сычёв и Динияр Билялетдинов.

Последние двое входили и в знаменитую сборную Гуса Хиддинка, которая подарила России «бронзу» чемпионата Европы-2008.



Сычёв (3-й слева) и Алдонин (5-й) старались порадовать публику



Руслан Пименов (в центре)



Инклюзивные дети

Фестиваль имел чёткую благотворительную направленность: первым делом знаменитые гости в рамках проекта «Инклюзивный футбол» провели мастер классы для детей с особенностями развития и различными нарушениями здоровья.

Динияр Билялетдинов заявил, что такая работа очень важна, ведь важно не дать больным детям почувствовать себя брошенными и никому не нужными.





Динияр с удовольствием погонял мячик с детворой

Красные и белые

Венцом фестиваля стал благотворительный товарищеский матч. В прошлые годы знаменитые гости составляли отдельную команду, которая встречалась с коллективами, укомплектованными игроками из Липецкой области. На этот раз всё обстояло иначе. Алдонин и Сычев сыграли за липецкую команду «красных», а Пименов и Билялетдинов за «белых». По какому принципу им подбирали партнёров, так и осталось загадкой.



Красный Сычёв

Белый Билялетдинов



Игра, конечно, шла на публику и больше напоминала дворовый футбол – все с удовольствием бежали в атаку и с явной ленцой возвращались в оборону. Оттого голов было много.



Получить поздравление с голом от легенды - бесценно



Сычёв пару раз пытался забить в падении через себя – неудачно, и радовал публику бразильскими трюками – например, шёл в прорыв, чеканя мячом и не давая ему опуститься на землю.





Бразилец Сычёв

Сычёв и Ко с первых минут бросились забивать и по ходу встречи довели счёт до 7:2. Это стало определённой проблемой для участников матча, который как правило, должен закончиться вничью.

Шоу в конце матча

Концовка была посвящена «спасению» белых, но атакам не хватало остроты. В конце концов, «локоток оказался близок». При счёте 9:8 в пользу красных» Руслан Пименов пошёл на явную провокацию и картинно упал в штрафной.





Пименов идёт вперёд…





… Артистизм 80-го уровня.

Евгений Алдонин даже в шутку «показал» Руслану жёлтую карточку за симуляцию, но настоящий главный судья Виталий Миленин назначил пенальти. Казалось бы – вот она, победа дружбы.



Алдонин «наказывает» Пименова воображаемой карточкой



Но игрок «белых»… промазал по воротам. Страсти не утихали, арбитр заметил, что в момент исполнения удара были нарушены правила и… велел перебить. К мячу подошёл другой футболист белых и… проиграл дуэль вратарю.

В ответной атаке «красные» забили десятый мяч и Миленин всё-таки зафиксировал их победу – 10:8.



Участники матча



Шутник Сычёв

После игры знаменитых игроков долго не хотели отпускать поклонники. Фотографии, автографы – всё, как в лучшие годы этих спортсменов.



Динияр Билялетдинов устал раздавать автографы





Алдонин и поклонница



Дмитрий Сычёв в разговоре с GOROD48 вспомнил, что во второй раз играет на изумрудном газоне «Металлурга». Впервые это произошло в 2008 году, когда в матче 1/16 финала Кубка России его «Локомотив» победил «сталеваров» - 2:0. Тот матч знаменит и тем, что после его окончания тогдашний губернатор Олег Королёв, несмотря на счёт, объявил о победе «Металлурга», заявив в интервью, что «наша команда забила прекрасные голы «Локомотиву», но они не зашли в ворота».

А вот в составе тамбовского «Спартака», где Сычёв начинал карьеру, ему играть в Липецке не доводилось.



Сычёв тоже нарасхват



Сам Дмитрия много юморил, а едва показавшись на стадионе, посмотрел на обшарпанные ступеньки, которые вели его в раздевалку и с явной подколкой засмеялся: «Ну вот - запахло ФНЛ!».

Спортсмены вели себя очень дружелюбно и расковано. Руслан Пименов вообще мог бы победить в конкурсе на самую широкую улыбку мероприятия.



Руслан Пименов



Что такое настоящая «звезда» с серьёзным райдером липчане увидели уже после матча, когда петь песни и развлекать публику на сцену вышел известный в молодёжной среде певец Амирчик (настоящее имя Амирхан Батабаев).



Амирчик



19-летний уроженец киргизского Учхоз, что недалеко от Бишкека, заявил, что для приезда на концерт ему необходим «Мерседес», причём обязательно чёрного цвета. Переодеваться на стадионе юноша наотрез отказался, заявив, что «ваши раздевалки мне 320 лет не нужны» (в оригинале фраза звучала несколько грубее), выйдя из «Мерседеса» сразу в концертном обличие.

Выяснилось, что даже у Амирчика есть свои поклонники, которые долго не хотели отпускать его после концерта. Наконец устав от фото и селфи «Звезда» уселась в авто и задёрнула шторки окна – концерт окончен.



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Амирчк после концерта





Счастливая обладательница автографа певца из Киргизии. Очень просила поставить ей фото

