Происшествия

20 минут назад

Жительница Грязинского района осталась без 50 тысяч рублей и без сарая

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#Мошенничество #УМВД
Жительница Грязинского района осталась без 50 тысяч рублей и без сарая

У мошенников вновь не оказалось ничего святого.

Очередной жертвой мошенников стала 50-летняя женщина из Грязинского района, которая решила сделать покупку через Интернет, но пренебрегла элементарными правилами безопасности.

Мечтой дамы был так называемый морской контейнер – большой железный ящик, который она планировала использовать на территории частного домовладения под сарай.

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, объявление о продаже ящика она нашла на популярном сервисе Интернет-объявлений, но не сколько не смутилась, когда продавец якобы для удобства предложил ей перейти для обсуждения условий сделки в сторонний мессенджер. Последние сомнения женщины были развеяны, когда «менеджер по продажам» прислал ей в месенджер «официальный» договор купли-продажи, оформленный по всем правилам, с подписями и печатью.

Радостная женщина перевела 48 тысяч рублей и стала ждать покупки, да не дождалась…

Практика показывает, что даме будет крайне затруднительно вернуть свои деньги, а полицию можно поздравить с очередным потенциальным «висяком»: обычно мошенники умеют вовремя исчезать и грамотно заметают следы.


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#Мошенничество #УМВД

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