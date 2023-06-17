52 минуты назад
Лже-террорист обещал «взорвать» многоэтажки в Советском районе Липецка
Мужчина обзванивал экстренные службы в состоянии алкогольного опьянения.
Липецкие полицейские задержали 33-летнего местного жителя, которого обвиняют в заведомо ложных сообщениях о терроризме.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, злоумышленник позвонил на телефон экстренной службы и сообщил о том, что им на территории домов, расположенных в Советском районе областного центра заложены взрывные устройства и в скором времени они будут приведены в действие.
В итоге по всем адресам выехали экстренные службы, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.
Свои действия липчанин объяснить не смог, в момент совершения звонков он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ, которая предусматривает штраф от 200 до 500 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до 3-х лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
СССР