Происшествия

52 минуты назад

Лже-террорист обещал «взорвать» многоэтажки в Советском районе Липецка

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#Ложный звонок #террор #УМВД

Мужчина обзванивал экстренные службы в состоянии алкогольного опьянения.

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Липецкие полицейские задержали 33-летнего местного жителя, которого обвиняют в заведомо ложных сообщениях о терроризме.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, злоумышленник позвонил на телефон экстренной службы и сообщил о том, что им на территории домов, расположенных в Советском районе областного центра заложены взрывные устройства и в скором времени они будут приведены в действие.

В итоге по всем адресам выехали экстренные службы, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.

Свои действия липчанин объяснить не смог, в момент совершения звонков он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ, которая предусматривает штраф от 200 до 500 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до 3-х лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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#Ложный звонок #террор #УМВД

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СССР

34 минуты назад
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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