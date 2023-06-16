Происшествия

46 минут назад

Полиция проводит проверку по заявлению о порче и краже камер видеонаблюдения на месте автопогрома

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#конфликт #соседи
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Конфликт между соседями продолжается.

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11 июня в посёлке Матырский разбили стёкла у четырех автомобилей и сорвали несколько камер наблюдения.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление о повреждении камер и краже объективов, поступившее от 40-летнего мужчины, также зарегистрировано в УМВД России по городу Липецку, проводится проверка. Ранее речь шла только о трёх заявлениях от владельцев поврежденных автомобилей

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Как сообщил GOROD48 сам заявитель по имени Александр, частично сохранились записи с повреждённых камер, на которые попал его сосед. По мнению потерпевшего, мужчина на видео отламывает объективы, после чего на месте камер остались одни крепления. По словам потерпевшего, камеры он покупал в 2019-м году за 12 тысяч рублей каждую, но чеки не сохранил.

В полиции от комментариев о сумме ущерба воздержались, отметив, что размер ущерба будет установлен только после его экспертной оценки — а для этого потребуется справка о стоимости.

Ранее стало известно, что погром машин также попал на видео, которое снял проезжавший по улице Российской очевидец.

219
#конфликт #соседи
1

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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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