Происшествия
46 минут назад
Полиция проводит проверку по заявлению о порче и краже камер видеонаблюдения на месте автопогрома
Конфликт между соседями продолжается.
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11 июня в посёлке Матырский разбили стёкла у четырех автомобилей и сорвали несколько камер наблюдения.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление о повреждении камер и краже объективов, поступившее от 40-летнего мужчины, также зарегистрировано в УМВД России по городу Липецку, проводится проверка. Ранее речь шла только о трёх заявлениях от владельцев поврежденных автомобилей.
Как сообщил GOROD48 сам заявитель по имени Александр, частично сохранились записи с повреждённых камер, на которые попал его сосед. По мнению потерпевшего, мужчина на видео отламывает объективы, после чего на месте камер остались одни крепления. По словам потерпевшего, камеры он покупал в 2019-м году за 12 тысяч рублей каждую, но чеки не сохранил.
В полиции от комментариев о сумме ущерба воздержались, отметив, что размер ущерба будет установлен только после его экспертной оценки — а для этого потребуется справка о стоимости.
Ранее стало известно, что погром машин также попал на видео, которое снял проезжавший по улице Российской очевидец.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление о повреждении камер и краже объективов, поступившее от 40-летнего мужчины, также зарегистрировано в УМВД России по городу Липецку, проводится проверка. Ранее речь шла только о трёх заявлениях от владельцев поврежденных автомобилей.
Как сообщил GOROD48 сам заявитель по имени Александр, частично сохранились записи с повреждённых камер, на которые попал его сосед. По мнению потерпевшего, мужчина на видео отламывает объективы, после чего на месте камер остались одни крепления. По словам потерпевшего, камеры он покупал в 2019-м году за 12 тысяч рублей каждую, но чеки не сохранил.
В полиции от комментариев о сумме ущерба воздержались, отметив, что размер ущерба будет установлен только после его экспертной оценки — а для этого потребуется справка о стоимости.
Ранее стало известно, что погром машин также попал на видео, которое снял проезжавший по улице Российской очевидец.