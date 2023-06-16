C усманца пытались взыскать свыше миллиона рублей переплаченной пенсии

Но суд отказал Отделению Фонда пенсионного и социального страхования России по Липецкой области.

Усманский районный суд Липецкой области рассмотрел гражданское дело по иску отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по Липецкой области, которое пыталось взыскать с отца ребенка пенсию по потере кормильца (матери).



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2004-м году решением суда женщина была признана безвестно отсутствующей, однако данное решение было отменено в 2021 году, в связи с чем образовалась переплата свыше одного миллиона рублей.



Ребенок до достижения 18 лет получал пенсию по потере кормильца, а после федеральную социальную доплату к пенсии в связи с обучением, а после отмены решения выплаты были прекращены.



«Поскольку бремя доказывания недобросовестности ответчиков возлагается на пенсионный орган, требующий возврата названных выплат, а доказательств наличия умышленных действий ответчиков материалы дела не содержат, а также факт отмены решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим не является безусловным основанием для взыскания выплаченных на содержание ребенка денег в качестве неосновательного обогащения с получателя этих средств, суд отказал в удовлетворении требований», — отмечают в пресс-службе.