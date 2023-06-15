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Дело о гибели 19-летнего студента в траншее дошло до суда

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#несчастный случай #техника безопасности
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Дело о гибели 19-летнего студента в траншее дошло до суда

Студент липецкого колледжа Павел Зайцев погиб 5 ноября прошлого года.

20 июня Советский районный суд Липецка рассмотрит уголовное дело по факту гибели 19-летнего студента в траншее. Судить будут 47-летнего главного инженера строительной фирмы — уроженца Абхазской АССР по части 2 статьи 216 УК РФ « Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, днем 5 ноября 2022 года при проведении работ по прокладке сетей водоснабжения и канализации в районе «Университетский» произошёл обвал грунта, под которым оказался 19-летний Павел Зайцев, выполнявший земляные работы. Студент липецкого колледжа погиб от асфиксии, вызванной сдавливанием, еще до приезда бригады скорой помощи.

«Из обвинительного заключения следует, что подсудимый, являясь главным инженером и ответственным лицом за проведение строительных работ, осуществление строительного контроля и проведение строительно-монтажных работ на объекте, 5 ноября 2022 года, находясь на территории объекта, дал указания водителю экскаватора по разрытию траншеи с вертикальными стенками, а трём рабочим — по замешиванию раствора цемента, замазыванию швов между бетонных колец, засыпке песком траншеи вручную, сбивке деревянных щитов, после чего покинул объект. В ходе раскопки траншеи произошел обвал грунта, которым насмерть завалило 19-летнего парня», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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#несчастный случай #техника безопасности
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Комментарии (1)

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4 минуты назад
Вот,что значит-нет строителей в городе! Прорабы на вес золота,инженеры-строители- где вы?Ау! Одни менеджеры,но все лезут строить!!!
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
154
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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