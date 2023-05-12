Происшествия
55 минут назад
Завершено расследование гибели студента колледжа в траншее
Несчастный случай квалифицирован как связанный с производством.
Госинспекция труда в Липецкой области завершила расследование несчастного случая, происшедшего осенью 2022 года на улице Московской в Липецке. Напомним, 19-летнего студента колледжа Павла Зайцева насмерть завалило землёй в траншее четырехметровой глубины. По данным СУ СК РФ по Липецкой области, Павел Зайцев работал по договору подряда в ООО «Сервис-Строй48» на спайке трубопровода и засыпке траншеи, проложенной по территории ЛГТУ.
«Завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего с мужчиной, выполняющим работы в организации по договору гражданско-правового характера. При обрушении стенки траншеи во время нахождения в ней пострадавшего, глубина траншеи составляла 3,7 метра. В ходе расследования несчастного случая были установлены признаки трудовых отношений, дающие основания полагать, что указанным договором фактически регулировались трудовые отношения пострадавшего с работодателем. В связи с этим материалы расследования несчастного случая, включая заключение государственного инспектора труда, направлены в суд в целях установления характера правоотношений сторон договора. Решением суда правоотношения между организацией и пострадавшим признаны трудовыми. Государственным инспектором труда... несчастный случай квалифицирован, как связанный с производством. Работодателю выдано предписание об оформлении акта формы Н-1 (составляет комиссия по расследованию несчастного случая на производстве после детального изучения происшествия) по этому несчастному случаю, оно исполнено», - сообщает Госинспекция труда.
«Завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего с мужчиной, выполняющим работы в организации по договору гражданско-правового характера. При обрушении стенки траншеи во время нахождения в ней пострадавшего, глубина траншеи составляла 3,7 метра. В ходе расследования несчастного случая были установлены признаки трудовых отношений, дающие основания полагать, что указанным договором фактически регулировались трудовые отношения пострадавшего с работодателем. В связи с этим материалы расследования несчастного случая, включая заключение государственного инспектора труда, направлены в суд в целях установления характера правоотношений сторон договора. Решением суда правоотношения между организацией и пострадавшим признаны трудовыми. Государственным инспектором труда... несчастный случай квалифицирован, как связанный с производством. Работодателю выдано предписание об оформлении акта формы Н-1 (составляет комиссия по расследованию несчастного случая на производстве после детального изучения происшествия) по этому несчастному случаю, оно исполнено», - сообщает Госинспекция труда.
ваха
Серый
УК РФ.