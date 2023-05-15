Происшествия
46 минут назад
СК завершил расследование дела о гибели студента в траншее
Обвиняемому, главному инженеру строительной фирмы, грозит до пяти лет заключения.
СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть 19-летнего липчанина Павла Зайцева (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Обвиняемым по делу проходит главный инженер строительной формы.
По данным следствия, днем 5 ноября 2022 года в результате нарушения главным инженером общества с ограниченной ответственностью требований техники безопасности и отсутствия контроля над строительно-монтажными работами по прокладке сетей водоснабжения и канализации в районе «Университетский» произошёл обвал грунта. Под грунтом оказался 19-летний Павел Зайцев, выполнявший земляные работы.
Студент липецкого колледжа погиб от асфиксии, вызванной сдавливанием, еще до приезда бригады скорой помощи.
«Следствием установлено, что обвал грунта произошел в результате несоблюдения требований к устройству траншей с откосами, крутизна которых не соответствовала проектной документации и нормативам. Обвиняемый в полном объеме признал вину, возместил причинённый вред, а также активно содействовал следствию»,— сообщает пресс-служба областного управления СК.
Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Санкция ч. 2 ст. 216 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что ранее свое расследование нечастного случая завершила госинспекция по труду. Через суд инспекция доказала, что студент Павел Зайцев работал в ООО «Сервис-Строй48» по договору подряда. То есть произошедшее считается случаем производственного травматизма. Работодателю выдано предписание об оформлении акта формы Н-1. С этим документом родные Павла могут идти в социальный фонд, и если они будут признаны иждивенцами, то могут рассчитывать на выплату в два миллиона рублей.
По данным следствия, днем 5 ноября 2022 года в результате нарушения главным инженером общества с ограниченной ответственностью требований техники безопасности и отсутствия контроля над строительно-монтажными работами по прокладке сетей водоснабжения и канализации в районе «Университетский» произошёл обвал грунта. Под грунтом оказался 19-летний Павел Зайцев, выполнявший земляные работы.
Студент липецкого колледжа погиб от асфиксии, вызванной сдавливанием, еще до приезда бригады скорой помощи.
«Следствием установлено, что обвал грунта произошел в результате несоблюдения требований к устройству траншей с откосами, крутизна которых не соответствовала проектной документации и нормативам. Обвиняемый в полном объеме признал вину, возместил причинённый вред, а также активно содействовал следствию»,— сообщает пресс-служба областного управления СК.
Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Санкция ч. 2 ст. 216 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что ранее свое расследование нечастного случая завершила госинспекция по труду. Через суд инспекция доказала, что студент Павел Зайцев работал в ООО «Сервис-Строй48» по договору подряда. То есть произошедшее считается случаем производственного травматизма. Работодателю выдано предписание об оформлении акта формы Н-1. С этим документом родные Павла могут идти в социальный фонд, и если они будут признаны иждивенцами, то могут рассчитывать на выплату в два миллиона рублей.