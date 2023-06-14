У Королёвой «бронза», у Провоторой – фальстарт

На главных стартах страны наше представительство сокращается.

Всего лишь два липецких спортсмена выступили в традиционном Мемориале братьей Знаменских, который завершал Неделю лёгкой атлетики в Москве. При этом прыгунья в высоту Кристина Королёва сумел попасть на пьедестал почёта.

В соревнованиях в секторе для прыжков в высоту не принимала участие олимпийская чемпионка Токио-2020 Мария Ласицкене, что давало дополнительные шансы другим участницам.

Королёва начала здорово и с первой попытки покорила 183 см. Затем Кристина штурмовала планку на отметке 186 см, была близка к успеху, но взять высоту так и не смогла.

В итоге пришлось финишировать с «бронзой». Победительницей мемориала стала Наталья Спиридонова из Пскова, «взлетевшая» на 189 см, второй стала Мария Кочанова из Санкт-Петербурга – 186.

Одинаковый результат с Королёвой показала Аделина Андреева из Самары, но уступила липчанке по числу попыток.

Софья Провоторова в предварительном забеге на 100 метров показала обнадёживающий результат 11,83 секунды.

Однако в финале наша девушка допустила фальстарт и была дисквалифицирована. Победу здесь одержала Вера Филатова, представляющая одновременно Санкт-Петербург и Брянскую область – 11, 78.